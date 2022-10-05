Senado avala que Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta 2028

El Senado de la República avaló tras más de ocho horas la reforma por la que las Fuerzas Armadas permenecerán en las calles hasta el 2028 para labores de seguridad.

Con 87 votos a favor y 40 en contra se avaló en general y en lo particular la iniciativa, la cual se remitirá a la Cámara de Diputados para las correcciones.

Con 87 votos a favor y 40 en contra, el #Senado avaló que las #FuerzasArmadas permanezcan en las calles hasta 2028 para realizar tareas de seguridad pública.



El proyecto regresó a la Cámara de #Diputados para su discusión y eventual #aprobación.@seguragmf con la información. pic.twitter.com/N42n51mb88 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2022

La discusión del dictamen de las fuerzas armadas encendió los ánimos desde el inicio de la sesión. Al dictamen se le hicieron modificaciones, pero la oposición las rechazó.

"Los ve México, los ven las víctimas de abuso por el uso de la fuerza, les ven y les juzgan, un pueblo que pide seguridad pública, y no militarización, pero hoy además de verles, cuando voten a favor los juzgará la historia por su incongruencia, osadía, hipocresía y cobardía", comentó el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón.

"Entendemos que no es lo mejor para México pero en este momento es lo más necesario. Es política y socialmente necesario este acompañamiento de las Fuerzas Armadas", dijo Eduardo Ramírez, de Morena.

Salgado Macedonio increpa a Claudia Ruiz Massieu

El debate se encendió cuando el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, hizo señalamientos de corte familiar en contra de la senadora del PRI, Claudia Ruíz Massieu.

"A Francisco Ruiz Massieu lo asesinaron a él y también a su hermano a Mario Ruiz Massieu y echaron a huir a toda la familia".

La senadora les respondió: "Le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento".

Las bancadas del PRD y del PRI emitieron votos divididos. El PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra lo mismo que el autodenominado Bloque Plural.

"Por cierto los militares van a cuidar las calles en México como cuidan sus archivos pues ya pelamos gallo o ya pelamos guacamayo", indicó el senador Germán Martínez.

¿Qué plantea la reforma de las Fuerzas Armadas?

El dictamen aprobado contempla que haya informes semestrales del Ejecutivo Federal sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas.

Además, se puede citar a comparec er a los titulares del gabinete de seguridad y que se destinen recursos para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.