Senado busca regular uso de la Inteligencia Artificial

Senadores y diputados de diversas bancadas pronunciaron su interés por impulsar una iniciativa para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA), coincidieron que puede apoyar en el desarrollo de diferentes áreas pero también, es necesario regular su uso ético, para que no se vulneren derechos humanos como la privacidad y la protección de datos personales.

"La iniciativa propone darle al Congreso la facultad de legislar sobre Inteligencia Artificial, ciberseguridad y neuro derechos, eso es dar un muy importante paso al frente, celebramos la iniciativa de la senadora Lagunes, la hemos adoptado inmediatamente todos en la Comisión y también en la Comisión de la Cámara de Diputados y nuestra pretensión es esa, el centro del debate alrededor de los adelantos científicos", indicaron en el mensaje.

México avanza en la adopción de la Inteligencia Artificial

Un informe elaborado por el Institute for Business Value de IBM dio a conocer que México avanza en grandes pasos hacia la Inteligencia Artificial (IA), pues se sitúa en la quinta posición en América Latina y se espera que con el paso del tiempo comience a ganar terreno en distintos sectores; los países que están por delante son:



Colombia

Perú

Argentina

Brasil

De acuerdo con datos de IBM, al menos el 40% de las empresas aplica herramientas relacionadas a la IA, para el 2025 se espera que la herramienta genere 31,200 millones de dólares a nivel mundial.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial es un sistema informático que fue creado para imitar las funciones humanas a través de máquinas, softwares y procesadores; el principal objetivo es el procesamiento y el análisis de datos, aunque también se dirigió a las tareas diarias.

En términos más sencillos, la Inteligencia Artificial está diseñada para razonar, aprender y resolver algunos problemas, ya que su programación es capaz de almacenar información sobre algún tema o área en específico.