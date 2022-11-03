Senado aprueba por unanimidad propuesta de Vacaciones Dignas

Con 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Senado de la República aprobó la iniciativa de Vacaciones Dignas, la cual extiende el periodo mínimo vacacional de seis a 12 días desde el primer año de labores.

De esta manera, se turnará a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. Esta iniciativa busca que desde el primer año de trabajo se dupliquen los días de descanso e ir aumentando cada año hasta llegar al máximo de 20 días de vacaciones.

Cabe recordar que fue el pasado 27 de septiembre cuando en la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se llevó a cabo la discusión y votación del dictamen para reformar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).