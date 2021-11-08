Rescatan a joven tras hacer la señal de violencia doméstica

La tarde del pasado jueves, la policía del condado de Laurel en Carolina del Norte, Estados Unidos, recibió un reporte al 911 de un vehículo sospechoso. La denuncia la hizo el conductor del auto de atrás, quien notó que una joven en el asiento del pasajero estaba haciendo la señal de violencia doméstica viral de TikTok con las manos.

|CANADIAN WOMEN’S FOUNDATION

El reporte también indicaba que la mujer se veía angustiada y que el vehículo (un Toyota plateado) era conducido por un hombre, razón por la que el denunciante decidió seguirlo para darle actualizaciones al 911 sobre la ubicación.

Luego de observar el vehículo por un rato, la policía del condado interceptó al sospechoso cuando este se dirigía al sur y al investigar a los pasajeros abordo, se percataron de que la joven que viajaba con James Herbert Brick, de 61 años, había sido reportada como desaparecida por sus padres ese mismo martes.

Hombre llevó a la joven que hizo la señal con su familia

La joven le dijo a los oficiales que habían estado viajando a través de los estados de Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky y Ohio, este último estado donde el sospechoso tenía familia.

Sin embargo, cuando estos se dieron cuenta de que ella era menor de edad y estaba reportada como desaparecida, el hombre se la llevó nuevamente.

|Instagram: @canadianwomensfoundation

La víctima mencionó que fue a partir entonces que comenzó a hacer la señal de violencia doméstica que había visto en TikTok para llamar la atención de otros vehículos y que estos marcaran al 911.

Al arrestar y registrar al sujeto, los agentes también encontraron material sexual de una supuesta menor de edad en el teléfono del sospechoso; por esta razón, James Herbert Brick fue acusado de secuestro en primer grado y almacenamiento de material sexual de una menor de 18 años.

|Facebook: Laurel County Sheriff’s Office

La investigación continúa con el apoyo del Departamento de Policía de Asheville en Carolina del Norte, Departamento de Policía de Cherokee, la oficina del FBI de Londres en Kentucky, entre otros. Actualmente el acusado se encuentra en el centro correccional del condado de Laurel.

Señal de violencia doméstica se hace viral en TikTok

A través de una usuaria en la popular plataforma de videos, TikTok, se hizo viral la señal internacional de socorro en caso de violencia doméstica.

El TikTok muestra una videollamada aparentemente normal entre dos amigas que comparten una receta, cuando de repente la joven de cabello rubio comienza a hacer la señal con las manos: primero con cuatro dedos extendidos y el pulgar en la palma y posteriormente con el puño cerrado hacia la cámara.

El video rápidamente se volvió viral entre los usuarios de la plataforma que comentaban lo útil y necesario que era conocer esta información.