Senegal utilizará brujería para que Sadio Mané juegue el Mundial de Qatar

Luego de la decepcionante lesión de Sadio Mané a escasos días del Mundial de Qatar, todo Senegal entró en pánico por la casi inminente ausencia de su jugador estrella, quien sufrió una lesión en el peroné con el Bayern Múnich el 8 de noviembre, por lo que su compatriota y Secretaria General de la FIFA, Fatma Samoura, afirmó que utilizarán brujería para buscar el milagro.

Fatma calificó como una noticia muy triste para toda Senegal, debido a que Mané es el líder de la selección y gran responsable de que puedan jugar esta Copa del Mundo, por lo que aseguró que implicarán a sus “morabitos”, líderes religiosos y brujos para algunas culturas, a quienes les implorarán para que Mané tenga una sanación exprés.

“No sé (si los brujos son eficaces) pero de todos modos esta vez los imploraremos. Esperamos milagros, tiene que estar allí (en Qatar 2022)”, afirmó la segunda en el orden de la FIFA, pues la lesión de Sadio Mané significó un duro impacto para las aspiraciones de Senegal en el Grupo A del Mundial.

Senegal utilizará brujería para que Sadio Mané se recupere y juegue el Mundial de Qatar|Marcos Brindicci/REUTERS

“Senegal todavía no puede digerir esta noticia. Todo el mundo vio que Senegal iba a llegar muy lejos”, expresó Fatma en entrevista con Europa 1 Sport, pues su grupo está conformado por Qatar, Ecuador y Países Bajos, rivales con los que puede pelear por una clasificación a los octavos de final.

De esta forma se expresó la directiva senegalesa, quien agregó que la presencia de Sadio Mané y el papel de su selección no solo es favor de su pueblo, sino de todo el continente africano, quienes esperan otra actuación histórica en Qatar 2022.

Sadio Mané tuvo que salir de cambio luego de un choque al minuto 20 en el partido entre el Bayern Múnich y el Werder Bremen. El futbolista de 30 años abandonó la cancha caminando y en un momento parecía una sustitución por precaución; sin embargo, conforme pasaron las horas trascendió el rumor de que no llegaría a recuperarse para el Mundial.

¿Se queda sin Mundial? 😨🚨



Lesión de Mané prende las alarmas en Senegalhttps://t.co/d8dJruC1bS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 9, 2022

Presidente de Senegal deseó pronta recuperación a Sadio Mané

Medios en el Reino Unido y Alemania aseguraron que no disputará la Copa del Mundo, mientras que el equipo bávaro solamente informó que “Sadio Mané sufrió una lesión en la cabeza del peroné derecho” y que “en los próximos días se llevarán a cabo más pruebas”, por lo que no existió claridad respecto al alcance real de su padecimiento.

El mismo presidente de Senegal, Macky Sall, mandó mensajes de ánimo al ex jugador del Liverpool, pues mediante su cuenta de Twitter publicó: “Sadio, te deseo una pronta recuperación después de su lesión durante el partido Bayern-Werder Bremen. Como ya te he dicho: ¡Sadio, corazón de león! ¡De todo corazón contigo! ¡Dios te bendiga!”.