Estos son los futbolistas que se perderán Qatar 2022 por lesión

Mientras muchos futbolistas se paraparan para el mundial, una pequeña porción no podrá asistir a Qatar 2022. Esta es la lista de jugadores que por lesión han sido descartados para Qatar 2022, que se jugará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

Jesús "Tecatito" Corona (México)

El extremo del Sevilla sufrió en agosto una fractura en el tobillo izquierdo durante un entrenamiento con el club de La Liga y fue operado. El jugador de 29 años fue incluido en la lista preliminar de 31 futbolistas del director técnico Gerardo Martino, pero más temprano el martes la Federación Mexicana de Fútbol informó que el delantero de 29 años quedó totalmente descartado debido a que no se recuperó de la lesión.

Giovani Lo Celso (Argentina)

El mediocampista, integrante habitual de la alineación titular del seleccionado argentino, se lesionó 10 días atrás la pierna derecha jugando para el Villarreal ante el Athletic de Bilbao en la liga española, pero ni el club español ni Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dieron un parte médico oficial. La prensa argentina indicó que Lo Celso sufrió un desprendimiento en la inserción del músculo en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo cual el entrenador Lionel Scaloni le comunicó que no formará parte de la lista de convocados para el Mundial Qatar 2022.

En Rusia 2018 le faltaron el respeto, lo dejaron excluido todo el mundial sin jugar un sólo 1 minuto.

En Qatar 2022 tampoco va a estar dentro de la cancha por una lesion.



El fútbol es muy injusto con Lo Celso. pic.twitter.com/o8Z42HGdFt — Kylian (@marineeIIi) November 1, 2022

Arthur Melo (Brasil)

El centrocampista cedido por el Liverpool sufrió una lesión muscular en los prolegómenos de un partido de la Liga de Campeones contra el Rangers en octubre pasado.

Paul Pogba (Francia)

Pogba se lesionó la rodilla en pretemporada y pasó por el quirófano en septiembre para reparar un menisco dañado. El futbolista de 29 años volvió a entrenar, pero el 31 de octubre su agente dijo que el centrocampista no volvería a jugar con la Juventus ni con los campeones del mundo antes de Qatar 2022.

N'Golo Kante (Francia)

El centrocampista del Chelsea sufrió un revés en su rehabilitación de una lesión en los isquiotibiales que le ha limitado a dos apariciones esta temporada. Estará cuatro meses de baja tras ser operado.

Boubacar Kamara (Francia)

El centrocampista del Aston Villa sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla en septiembre que le mantendrá de baja hasta después del Mundial.

Timo Werner (Alemania)

El delantero del RB Leipzig, de 26 años, se lesionó el tobillo durante la victoria por 4-0 en la Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk a principios de noviembre y estará de baja lo que resta de Qatar 2022.

A very tough one to take for me! I will be out for the next weeks, will miss the World Cup and will have to support @RBLeipzig and @DFB_Team from the couch unfortunately😤😤 thanks for all your messages! pic.twitter.com/umfQKBVi3p — Timo Werner (@TimoWerner) November 3, 2022

Reece James (Inglaterra)

El lateral derecho de 22 años se lesionó la rodilla en el partido de la Liga de Campeones del Chelsea contra el AC Milan en octubre y parece que se perderá el torneo de Qatar tras ser descartado por ocho semanas.

Diogo Jota (Portugal)

El delantero del Liverpool se perderá el torneo debido a una lesión en la pantorrilla que sufrió en la victoria sobre el Manchester City, pero el entrenador del club de la Premier League, Jürgen Klopp, dijo que no necesitaría cirugía.

Pedro Neto (Portugal)

El extremo del Wolverhampton Wanderers, de 22 años, será operado de una lesión de tobillo sufrida contra el West Ham United en octubre.



Maxime Crepeau (Canadá)

La selección canadiense dijo que el portero se perderá el Mundial Qatar 2022 tras sufrir una fractura en la pierna derecha el fin de semana mientras jugaba la final de la Copa MLS. El portero de Los Ángeles FC, que se esperaba que fuera uno de los suplentes de Milan Borjan en Qatar, sufrió la lesión el fin de semana durante la prórroga en un choque que le valió una tarjeta roja.

Scott Kennedy (Canadá)

El defensa de 25 años sufrió una extraña lesión en el hombro a finales de octubre mientras jugaba en el SSV Jahn Regensburg de la segunda división alemana.

Yuta Nakayama (Japón)

El zaguero del club inglés Huddersfield Town se perderá Qatar 2022 tras ser descartado para el resto de la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles. El futbolista necesitaría una intervención quirúrgica tras lesionarse en la derrota como local de la semana pasada por 2-0 ante el Sunderland en la Championship de segunda división.