Manuel Neuer revela que padeció cáncer de piel: “Me operaron tres veces”

A escasos días para que comience el Mundial de Qatar 2022, una de las figuras más importantes de la selección de Alemania, Manuel Neuer, reveló que padeció cáncer de piel y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente al menos en tres ocasiones.

Esta revelación sacudió a la prensa alrededor del mundo, pues nunca había expuesto esta parte privada de su vida, la cual compartió en compañía de la tenista alemana, Angelique Kerber, quien también tuvo padecimientos en la piel que los orillaron a promover el cuidado mediante protecciones solares.

“Angelique tiene hiperpigmentación inducida por el sol y yo cáncer de piel en la cara, por el que me tuve que operar tres veces”, afirmó el guardameta del Bayern Múnich, quien levantó la Copa del Mundo en el 2014.

Manuel Neuer reveló que padeció cáncer de piel: “Me operaron tres veces”|@manuelneuer



Como parte de la presentación de su línea de productos de protección solar Newkee, Manuel Neuer detalló cómo fue que sufrió esta enfermedad, la cual catalogó como una historia “muy personal” y que solo reveló para concientizar a la sociedad.

“Entreno al aire libre todo el tiempo y me gusta pasar el tiempo libre en la naturaleza al aire libre. Es esencial que empecemos con filtros de protección solar modernos y con factor de protección solar 50+”, complementó el deportista alemán.

La noticia retumbó alrededor del mundo debido a lo desapercibido que pasó, pues aunque no reveló la fecha, se especula con que la enfermedad le pudo llegar en el 2021. Incluso durante un tiempo salió al campo con una mascarilla en el rostro que en su momento fue vinculada con la típica protección contra golpes que utilizan los futbolistas.

Manuel Neuer llegará al Mundial de Qatar 2022 como capitán de la selección teutona y buscará liderar a su equipo luego dle fracaso sufrido cuatro años atrás en Rusia, donde quedaron eliminados en fase de grupos por abajo de Suecia y México.

El portero de 36 años estuvo presente en la histórica victoria de la Selección Mexicana en aquella Copa del Mundo, cuando el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio se impuso 1-0 en el estadio de Luzhniki.