¿Hay clases mañana? SEP confirma si hay viernes de descanso antes del megapuente de Día de Muertos

¿Sin clases antes del megapuente de Día de Muertos? Las familias con hijos en preescolar, primaria y secundaria deberán revisar el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para organizar sus actividades durante los próximos días, ante la cercanía de las celebraciones de Día de Muertos.

¿Hay clases este viernes 23 de octubre?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció en el calendario oficial de la SEP que el viernes 23 de octubre de 2026 sí hay clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Ojo porque el viernes 23 no aparece marcada como suspensión de labores docentes ni como sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar en el calendario oficial.

Por lo tanto, las familias deberán esperar hasta la próxima semana para el megapueste de Día de Muertos, donde se espera que los pequeños descansen cuatro días.

¿Cuándo inicia el megapuente de Día de Muertos 2026?

¡A disfrutar del descanso! El megapuente escolar comenzará el viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial escolar 2026-2027 de la SEP. Durante ese periodo, los estudiantes de educación básica tendrán cuatro días consecutivos sin acudir a los salones.

Estas son las fechas que deben considerar para un descanso largo de los pequeños:



Viernes 30 de octubre: No habrá clases para los alumnos por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Sábado 31 de octubre: descanso habitual.

Domingo 1 de noviembre: descanso habitual.

Lunes 2 de noviembre: Suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.

Después de descansar 4 días seguidos, las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de noviembre. El periodo aplica solamente para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEP. Este año el Día de muertos caé 2 de noviembre.