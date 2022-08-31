¿Cómo sacar el testamento en el mes de septiembre 2022?

Este septiembre, mes del testamento, la población puede tramitar este documento que da certeza a las familias sobre su patrimonio, costos, requisitos y cómo hacerlo este 2022.

El testamento lo otorga un Notario en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán bienes y derechos después de la muerte de la persona propietaria.

🚨LA #DGRT INFORMA 🚨



El Gobierno de la Ciudad de México y La Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) mediante la #DGRT, otorga el Testamento básico📜✒️ para adulto mayor 👩🦳👨🦳 gratuito en las Feria del Bienestar.#BienestarEnLaCiudad pic.twitter.com/WIZiTNvnIb — Dirección General de Regularización Territorial (@dgrt_cdmx) July 21, 2022

La campaña septiembre, mes del testamento, de la Secretaría de Gobernación busca promover en favor de los mexicanos el otorgamiento del testamento y contribuir una cultura de previsión sobre el patrimonio y la seguridad jurídica a heredar.

Entre los beneficios de hacer el testamento durante septiembre está la reducción de hasta 50% del costo, además de que se evitan juicios y problemas familiares.

Cómo tramitar mi testamento en septiembre en CDMX

Para el caso de la Ciudad de México (CDMX) para tramitar el testamento durante septiembre se tiene que ubicar el módulo más cercano, realizar una solicitud.

Entre los datos que piden en la solicitud se encuentran:



Nombre

Fechas

Género

Estado Civil

Teléfono

Correo electrónico

¿Quieres hacer tu testamento pero no sabes cómo? https://t.co/ONoD9OgnSY — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 30, 2022

Además se deberá realizar una línea de captura, cuyo costo es de $2614.00 para el testamento universal, es decir, para personas de 16 a 64 años.

Mientras que el costo para los adultos de 65 años y más es de $601.00 el básico y $1804.00 con legados.

Finalmente se debe esperar 10 días hábiles, después de realizar el pago y se deberá comunicar al 5572612101, donde indicarán la ubicación de la notaría en donde se debe presentar.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en septiembre 2022?

En México los precios para realizar un testamento varían, pero Nuevo León tiene el costo más elevado, al ser de 2 mil 929 pesos, sin embargo, durante septiembre, el testamento puede costar incluso hasta 50% de su precio normal, con la intención de que más gente acuda a realizar el trámite.

Para conocer más información sobre los trámites y costos del testamento, se recomienda llamar a la Segob al 5557287300 Extensión 33508 y 33490. Además del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, a los teléfonos 5555146058, 55 55256452 y 5555256415 y 5555256254.

✅ 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑻𝑬𝑺𝑻𝑨𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶 📜

🔸Les proporcionamos los costos de testamento durante la #JornadaNotarial2022 que estarán vigentes durante todo el año.



🌐📍𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝘁𝘂 𝗺𝗼́𝗱𝘂𝗹𝗼 𝗺𝗮́𝘀 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗻𝗼: https://t.co/K4oAiyEPM4 pic.twitter.com/wzOd84Y7wz — Dirección General de Regularización Territorial (@dgrt_cdmx) August 29, 2022

Documentos para tramitar el testamento

De acuerdo con el gobierno federal, estos son los documentos necesarios para tramitar el testamento:



Llenar una solicitud.

Si el testador lo desea, puede elaborar una relación de los bienes que va a dejar en herencia y su ubicación. Estos datos no son necesarios si se nombra a un heredero universal.

Copia de su acta de nacimiento.

Original y copia de una identificación oficial con fotografía y firma (pasaporte, certificadode Matricula Consular, cartilla del servicio militar, licencia de conducir)

Dar los nombres de los padres, cónyuge, e hijos (incluso si han fallecido), y sus fechas y lugares de nacimiento.

Cubrir el pago de derechos correspondientes en la forma y cantidad que señale la Ley Federal de Derechos.

Dónde tramitar el testamento en CDMX

Si la persona vive en alguna de las alcaldías de la CDMX, estos son los lugares donde se puede tramitar el testamento o bien se puede llamar a los siguientes teléfonos para conocer la ubicación en las alcaldías: 55-72-61-21-01 o al 55-70-98-50-88

