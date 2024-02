¿Te cuesta establecer vínculos afectivos? ¡No eres tú... es el síndrome de Houdini!

Las relaciones tanto de pareja como de amigos y/o familia suelen convertirse en una tarea difícil de llevar, ¡claro, no para todas las personas! El compromiso que se da entre dos personas, no siempre es algo mutuo, aunque no lo creas esto se desencadena en el síndrome de Houdini.

Aquí te decimos de qué se trata y qué tiene que ver con el ghosting y la responsabilidad afectiva (conceptos que se manejan hoy en día en diversas redes sociales).

¿Qué es el síndrome de Houdini?

Este síndrome también es conocido como escapismo sentimental y hace referencia a personas que no tienen la capacidad para involucrarse completamente en algún tipo de vínculo afectivo. ¿Has conocido a alguna persona así? Seguramente sí y te aseguro que no solo te has topado una vez, sino varias veces con esta situación.

A menudo nos vemos expuestos a tener relaciones cada vez más superficiales y sin ningún tipo de compromiso, esto no siempre es nuestra culpa. Las personas no siempre suelen ser del todo claras acerca de sus intenciones hacia nosotros. Actualmente a esta situación le atribuimos conceptos como ghosting, o responsabilidad afectiva, aunque estos conceptos ya se manejaban con anterioridad, ahora tienen nombre y son visibilizados.

El síndrome es llamado así en honor al gran mago Harry Houdini, quien era conocido por hacer escapismo. Sus números estaban llenos de magia y sorpresa; el más famoso fue “La Metamorfosis”, en donde Harry era atado e introducido en un saco, para posteriormente terminar dentro de un baúl asegurado con llave. Él siempre sabía cómo escabullirse y salir victorioso.

¿Qué es el ghosting?

Ya hemos experimentado el síndrome de Houdini (aunque no sabíamos el nombre, como tal) y probablemente, también el ghosting. Para no confundirte, el primero; es la incapacidad para establecer el vínculo en diversas relaciones, mientras que el segundo; es la forma de desaparecer de la vida de una persona de la noche a la mañana.

Seguramente, has conocido a una persona con la cual se está concretando una relación sentimental, pero de pronto las llamadas, mensajes y/o visitas comienzan a ser cada vez más intermitentes. Un día te llenan de amor y al otro, pareciera que no existes, esta acción puede durar días, semanas o incluso hasta meses. Suena abrumador, ¿verdad?, en realidad lo es.

Es cierto, que las personas solemos estar ocupadas, pero como dicen “el interés, tiene pies” y siempre hay tiempo para lo que nos interesa. Vivimos en un mundo donde las responsabilidades nos ocupan cada vez más tiempo, pero está claro cuando alguien está interesado o interesada en alguien.

La búsqueda de la responsabilidad afectiva

Cada vez las personas solemos cuestionarnos diversos roles y necesidades en una relación de pareja. Ya dejamos de lado el amor romántico, donde todo es perfecto, donde no hay peleas y encuentras a tu media naranja (porque, claro estás incompleto o incompleta). Las películas románticas nos venden ese estereotipo y nosotros les compramos esa idea.

La concepción de amor está siendo cada vez más real, donde vemos a la persona con miles de defectos, que no es nuestra media naranja, pero aun así la aceptamos y queremos que sea parte de nuestra vida. Sin embargo, la búsqueda por la responsabilidad afectiva esta siendo una tarea difícil de completar, porque pareciera que nadie lo práctica.

La responsabilidad afectiva va más allá de esto. En realidad, es la capacidad que tienen las personas para hacerse responsable de sus sentimientos y/o emociones, pero al mismo tiempo de prestar atención al impacto que estos generan en la otra persona, y también se enfoca en promover el diálogo cuando algo dentro de la relación no está siendo lo mejor.

Un poco sobre los “casi algo”

¿Qué son los casi algo? Para quien aún no sabe sobre este término; se le atribuye a personas con las cuales hemos salido o interactuando con mensajes y llamadas, a alguien a quien le damos el rol de novio, sin tener el título y puede que nunca se llegue a formalizar la relación con esa persona, ya que le damos demasiados beneficios a esa otra persona que le parece inútil esforzarse por involucrarse más.

Aquí te dejo unos puntos de cómo detectar a un “casi algo”



Existe una conexión emocional muy fuerte

No existe compromiso

Son fugaces

Existe una idealización en la relación

Los planes nunca se concretan

Seguramente, con más de un punto te has sentido identificado o identificada. La interacción con un “casi algo”, es una de las cosas con más complicadas y desconcertantes que podemos experimentar. El hablar sobre los sentimientos que tienen ambos, puede convertirse en una evasión del tema o simplemente rodear la plática con otro asunto, para nunca dejar clara las intenciones que tienen.

¿Tenemos miedo al compromiso?

Sin duda alguna, todos hemos experimentado un corazón roto o una mala experiencia en relaciones de pareja, lo que ocasiona que tengamos miedo a expresar nuestros sentimientos o en su defecto a revivir la situación que nos causó dolor. Aunque eso no es justificación para algunas personas, sí lo es.

Justificar la falta de compromiso también puede estar asociado a la falta de comunicación que tiene la persona, para decirnos que no quiere tener una relación, pero ¡con nosotros!, porque puede que no le gustemos lo suficiente o porque prefiere salir con más personas o porque solo somos su pasatiempo.

No es que le tengamos miedo al compromiso, es que no sabemos cómo comunicar algo sin afectar directamente los sentimientos de la otra persona y mucho menos tenemos el valor de decirlo de frente. ¡No lo niegues! Al menos una vez lo has experimentado.