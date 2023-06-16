FOTOS: Serpiente de 6 metros sorprende a un hombre en el baño

Vaya susto que se llevó un hombre cuando entró al baño y mientras estaba sentado descubrió una serpiente de seis metros en el techo. El hecho ocurrió en Queensland, Australia.

El hombre compartió la historia y algunas fotografías en su cuenta de Facebook, donde se vio que la víbora se encontraba en la ducha, sobre los productos de aseo personal.

El dueño del lugar solicitó la ayuda de protección animal, quienes capturaron al reptil gracias a su experiencia como cazadores de serpientes. El animal fue trasladado a un lugar abierto, donde no se podrá volver a meter a una casa.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales. “Una pitón de alfombra asustó hoy a un cliente cuando iba al baño”, se leía en la publicación.

“Tendría un ataque de nervios si veo eso”, “Tu peor pesadilla”, “Que serpiente tan grande”, escribieron algunos internautas en la publicación de Facebook.

¿Cuáles son las características de las serpientes pitón?

Las serpientes pitón pueden llegar a medir entre seis y nueve metros y pesar aproximadamente 90 kilos. Son animales que normalmente se encuentran en lugares boscosos.

Estos reptiles no son venenosos como otras víboras. Las pitón en lugar de matar a su víctima por una mordedura con veneno, los aprietan hasta asfixiarlos.

Se enroscan alrededor de su víctima y las aprietan con fuerza para constreñir el flujo sanguíneo antes de tragarlas. Estas serpientes en su etapa adulta pueden comerse hasta un cocodrilo pequeño.

Estas serpientes pitón son las más grandes del mundo, se pueden reconocer debido a que tiene colores muy llamativos. Además, sus ojos son muy característicos ya que sobresalen de su cabeza, son redondos y pequeños.