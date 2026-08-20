Sesión del Congreso de San Luis Potosí es hackeada: Tres desconocidos irrumpen en plena reunión

Una sesión del Congreso de San Luis Potosí fue hackeada durante la reunión virtual de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; tres personas cuyos perfiles no correspondían con integrantes de la comisión lograron ingresar a la videoconferencia y abandonaron la sala después de que se les pidió identificarse.

El hecho ocurrió durante una reunión encabezada por el diputado Crisógono Pérez López, quien señaló que es la primera ocasión en que enfrentan una situación de este tipo; ante lo ocurrido, planteó la posibilidad de que el enlace utilizado para acceder a la sesión haya sido compartido o comprometido con personas ajenas a los trabajos legislativos.

¿Quiénes entraron tras ser hackeada la sesión del Congreso?

Los tres usuarios ingresaron con identificaciones que no permitían conocer quiénes eran; entre los nombres que aparecieron durante la reunión estaban "H" Congreso”, "Lic" y "Chiquilín".

Al pedirles que explicaran su identidad y relación con la comisión, ninguno habría proporcionado una identificación formal; en lugar de responder, los usuarios salieron de la reunión virtual.

Aunque las sesiones del Congreso son públicas, el legislador explicó que el acceso a la plataforma utilizada para el trabajo de las comisiones está destinado a diputados y asesores; por ello, consideró necesario revisar cómo personas externas consiguieron el enlace.

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¿Cómo pudieron entrar a la reunión virtual?

De acuerdo con la explicación del diputado, los enlaces se distribuyen mediante un grupo en el que participan legisladores y asesores; incluso, señaló que el vínculo utilizado para la reunión había sido cambiado durante la mañana.

Pese a esa modificación, los tres usuarios consiguieron ingresar nuevamente, por lo que no se descarta que alguien con acceso al grupo haya compartido el nuevo enlace.

Ante el incidente, se prevé solicitar una revisión más detallada de los accesos a las reuniones virtuales; por ahora, no existe información que permita establecer quiénes fueron los responsables ni cuál era su intención al ingresar a la sesión del Congreso de San Luis Potosí.