Falla en seguridad de accesos permite consulta a base de datos en “La Escuela es Nuestra”; niegan hackeo

Sobre la vulneración a las bases de datos de los Programas del Bienestar, la Agencia de Transformación Digital informó que se detectó un ingreso no autorizado, mediante credenciales con usuario y contraseñas comprometidas, lo cual permitió tener acceso a información de algunos comités escolares de La Escuela es Nuestra; negó que se trate de un hackeo.

Niegan hackeo a la base de datos de La Escuela es Nuestra

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que no existió un hackeo a la plataforma de los Programas del Bienestar, luego de que se diera a conocer una presunta vulneración a sus bases de datos.

Por medio de una tarjeta informativa, la dependencia aclaró que se trató de un acceso no autorizado mediante credenciales con usuario y contraseñas comprometidas, lo que permitió consultar información de algunos comités escolares del programa “La Escuela es Nuestra”.

De acuerdo con el documento, los protocolos de ciberseguridad permitieron identificar y frenar esta vulnerabilidad, por lo que no se trató de una intrusión directa al sistema.

🚨 La Agencia de Transformación Digital informó que detectó un acceso no autorizado a bases de datos relacionadas con algunos comités escolares del programa La Escuela es Nuestra.



Según la dependencia, el ingreso se realizó mediante credenciales comprometidas (usuario y… pic.twitter.com/2IKr1FM6ao — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

Asimismo, se señaló que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Bienestar en el monitoreo del incidente, así como en una revisión integral del sistema y la implementación de nuevos controles para fortalecer la seguridad de la información.

La dependencia reiteró que la situación fue contenida y que las acciones en curso buscan prevenir futuros accesos indebidos.

Hackean 25 dependencias de gobierno en México

Entre el 26 y 30 de enero 2026, el grupo de hackers ‘Chronus’, logró filtrar el sistema de al menos 25 dependencias gubernamentales, entre ellas el IMSS-Bienestar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud.

El robo de datos asciende a 2.3 TB, lo que equivale a más o menos de la información de 300 millones de personas, casi dos veces la población de México. Un ciberataque puso al descubierto la fragilidad de la seguridad digital del gobierno.

¿Tus datos están a salvo? Hackean 25 dependencias de gobierno en México; esto pasa con tu información personal

El objetivo principal del ciberataque de Chronus a las dependencias gubernamentales del México, fue demostrar la vulnerabilidad del sistema de gobierno.