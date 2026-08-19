Se cae el portal del Gobierno de México: esto se sabe de la falla que los dejó inhabilitados

¿Intentaste entrar a gob.mx y no pudiste? No eres el único; el portal oficial del Gobierno de México presentó una interrupción temporal, por lo que algunos usuarios pueden encontrar el sitio fuera de servicio.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones confirmó la situación y explicó que los sitios de gob.mx fueron temporalmente inhabilitados debido a un corte de conectividad.

Gobierno de México confirma caída de sitio web

La noticia fue comunicada directamente por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que informó que trabaja para recuperar el acceso al portal.

De acuerdo con el aviso oficial, la interrupción no sería permanente. La dependencia estimó que los sitios podrían quedar rehabilitados en aproximadamente 25 minutos.

Esto significa que quienes estén intentando consultar información oficial, ingresar a servicios digitales o realizar algún trámite a través de gob.mx podrían encontrarse temporalmente con problemas para acceder.

Por ahora, la explicación proporcionada por la autoridad es concreta: un corte de conectividad provocó la interrupción del servicio.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informa que los sitios https://t.co/qoreFPzf8r se encuentran temporalmente inhabilitados por un corte de conectividad.



En 25 minutos se encontrarán rehabilitados.



Avisamos de inmediato cuando ocurra. — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) August 19, 2026

¿Cuándo volverá a funcionar gob.mx?

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones señaló que el tiempo estimado para recuperar los sitios es de alrededor de 25 minutos.

La dependencia también indicó que informará de inmediato cuando los servicios vuelvan a estar disponibles.

Hasta el momento, no se ha señalado oficialmente que la interrupción esté relacionada con un ataque cibernético, por lo que no hay elementos para atribuir la caída a esa causa. La información oficial únicamente apunta al corte de conectividad.

Así que, si al intentar entrar a gob.mx encuentras que el sitio no carga, la falla ya fue reconocida por el propio Gobierno de México y se espera que sea temporal.

*Información en desarrollo*