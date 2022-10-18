Sheinbaum invita al concierto de Joan Manuel Serrat en el Zócalo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, recordó que este 21 de octubre se realizará el concierto de Joan Manuel Serrat en el Zócalo.

En conferencia de prensa durante la presentación de la Copa Mundial de Baseball5 en la CDMX, Sheinbaum invitó al concierto del cantante, quien se despide de los escenarios tras 57 años de trayectoria.

"Recordarles que este viernes es el concierto de Joan Manuel Serrat a las 20:00 de las noche y el domingo se va a tratar de romper un Récord Guinness, entre el Indeporte y las alcaldías de más personas en brincolines y después viene el Día de Muertos y luego viene el Baseball5, el Zócalo se viste de gala de aquí a diciembre".

Concierto de Joan Manuel Serrat en el Zócalo: cuándo y dónde

Este concierto de Joan Manuel Serrat será el segundo que ofrece en el Zócalo, el primero fue en 2006 en solidaridad por las víctimas de feminicidios.

El concierto iniciará a las 20:00 horas del 21 de octubre de 2022 y la Secretaría de Cultura capitalina colocará algunas sillas para los asistentes que son adultos mayores y el acceso será totalmente gratuito.

Zócalo de CDMX será sede de Copa Mundial de Baseball5

Sheinbaum, en compañía de la titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), además del Indeporte de la capital, se anunció que el Zócalo se realizará la Copa Mundial de Baseball5, que contará con la participación de 12 selecciones y con una inversión por parte de Conade de 25 millones de pesos.

Con este deporte, se busca invitar a la población a practicar deporte tras la pandemia de Covid-19.

Nos preparamos para un evento sin precedentes, la Ciudad de México se convertirá en el sede del Copa Mundial de Baseball5. Informamos los detalles en conferencia de prensa con @AnaGabrielaGue y @Javier_Hidalgo | #En Vivo 🔴 https://t.co/WfeHJlrRbo — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 18, 2022

"Es un torneo mundial que se desarrollará en el Zócalo, (este deporte) es distinto porque se pega con la mano, tiene tres bases y contará con 12 selecciones", contó Sheinbaum.

“Es un deporte en desarrollo que se impulsa en el mundo caracterizado por tomar el baseball pero en un asunto más urbano, que se juega mixto y que va creciendo más", indicó Javier Hidalgo, titular de Indeporte.

Con este deporte, indicó, se busca proyectar a CDMX en el mundo el cual se realizará del 7 al 13 de noviembre.