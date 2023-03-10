Sheinbaum se reúne con empresarios para resolver sequía en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se reunió con empresarios del sector industrial de la capital para establecer acciones y mitigar la sequía que se aproxima en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La reunión de Sheinbaum con los empresarios fue con el propósito de establecer acciones que permitan apoyar al suministro de agua portable y garantizar un mejor servicio para la población de CDMX y Estado de México (Edomex) durante la temporada de sequía.

Los empresarios fueron de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

|Twitter @Claudiashein

Advierten sobre severa sequía en la Zona Metropolitana del Valle de México

Fue el pasado 7 de marzo cuando, durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Sheinbaum informó que durante los próximos meses se sufrirá de una severa sequía en CDMX y Edomex.

“Los próximos tres meses, la Zona Metropolitana del Valle de México va a vivir una sequía prolongada. Las presas del Cutzamala están a la mitad”, dijo Sheinbaum.

Esto es a causa del fenómeno climatológico denominado, “La niña”. Debido a esto, precisó, se recibirá en la capital del país un 24% menos de agua de la que se recibía en 2019, ocasionando una sequía. Es decir, se recibirán en total 2.5 metros cúbicos de agua por segundo menos que en aquel año.

Presas de Cutzamala en condiciones críticas

Germán Martínez, titular de Conagua explicó que el sistema Cutzamala se encuentra en una condición crítica de almacenamiento por la intensa sequía que se registra en el norte y centro del país.

Durante los meses de marzo, abril y mayo, la CDMX, así como Edomex sufrirá de una sequía, ya que la proyección de precipitación en el Sistema Cutzamala es baja.

Sheinbaum detalló que las alcaldías más afectadas por esta falta de agua serán: Milpa alta, Tláhuac, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.