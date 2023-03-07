Advierten sobre severa sequía en CDMX y Edomex para los próximos meses

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron de una severa sequía para la capital y el Estado de México (Edomex) para, al menos, los tres próximos meses.

A través de una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que durante los próximos meses se sufrirá de una severa sequía en la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Los próximos tres meses, la Zona Metropolitana del Valle de México va a vivir una sequía prolongada. Las presas del Cutzamala están a la mitad”, dijo Claudia Sheinbaum.

Esto debido al fenómeno climatológico denominado, “La niña”. Debido a esto, precisó, se recibirá en la capital del país un 24% menos de agua de la que se recibía en 2019.

Es decir, se recibirán en total 2.5 metros cúbicos de agua por segundo menos que en aquel año.

Junto con @conagua_mx, @SacmexCDMX, @CaemEdomex y @SEDUO_Edomex damos a conocer la estrategia para atender la temporada de estiaje en la Zona Metropolitana Del Valle de México (ZMVM). #EnViVo https://t.co/T4TFmQxYEg — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 7, 2023

Presas de Cutzamala se encuentran en condiciones críticas

Por su parte, Germán Martínez, titular de Conagua explicó que el sistema Cutzamala se encuentra en una condición crítica de almacenamiento por la intensa sequía que se registra en el norte y centro del país.

“La situación en las presas actualmente está por debajo de la media histórica y por debajo de los almacenamientos 2021-2022″, mencionó el funcionario durante la conferencia de prensa.

En ese sentido, dio a conocer que durante los meses de marzo, abril y mayo, la CDMX, así como Edomex sufrirá de una sequía, ya que la proyección de precipitación en el Sistema Cutzamala es baja.

¿Cuáles serán las alcaldías más afectadas por la sequía en CDMX?

Claudia Sheinbaum detalló que las alcaldías más afectadas por esta falta de agua serán: Milpa alta, Tláhuac, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.

#MartesConMdeMedir



La implementación de la NMX-AA-179-SCFI-2018 permitirá a #Conagua y contribuyentes conocer en tiempo real los volúmenes de aguas nacionales usados, facilitando la presentación de declaraciones y teniendo mayor certeza del monto a pagar. #MedirParaConservar pic.twitter.com/P6aqYErnEm — Germán A. Martínez Santoyo (@GermanMSantoyo) March 7, 2023

¿Qué medidas tomará el gobierno de la CDMX ante sequía?

Claudia Sheinbaum informó que se realizará una campaña de concientización sobre el cuidado del agua, esto, tras señalar sobre la severa sequía que se aproxima para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Asimismo, dio a conocer que en la capital estarán disponibles 77 fuentes para llenar pipas gratis. Aunado a ello, se informará una vez a la semana sobre acciones para el ahorro de agua y distribución de pipas gratuitas.

Se prevé que a partir del mes de abril, la Niña pase a una fase neutra y dé paso al Niño, a partir del mes de junio, favoreciendo así las lluvias hasta diciembre.