El robo de nueve cajas con material radiactivo de uso médico activó una alerta preventiva en siete entidades de México, entre ellas la Ciudad de México y el Estado de México, luego de que los contenedores desaparecieran tras la volcadura de un vehículo en la carretera Huamantla-Tlaxcala.

Las autoridades mantienen un operativo de atención para localizar las sustancias y evitar que alguien las manipule sin conocer sus posibles riesgos.

El alertamiento también comprende a Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz; aunque el nivel de riesgo fue clasificado como bajo, la principal preocupación es que las cajas sean encontradas y abiertas o que su contenido entre en contacto directo con alguna persona.

¿Por qué la CDMX y el Edomex están bajo alerta?

La inclusión de la capital y el Estado de México responde a las medidas preventivas para ampliar la vigilancia y facilitar la localización del material robado. Esto no significa que exista una emergencia radiactiva generalizada ni que se haya confirmado la exposición de habitantes de estas entidades.

El material sustraído tiene aplicaciones médicas, pero el boletín de seguridad no especifica el tipo de sustancia, su cantidad ni las características de los contenedores.

La clasificación de riesgo bajo tampoco significa que el material pueda manipularse sin consecuencias.

El contacto directo con una fuente radiactiva expuesta podría ocasionar afectaciones temporales, por lo que la recomendación es evitar cualquier acercamiento.

¿Qué hacer si encuentras una caja con material radiactivo?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomienda no tocar, recoger ni intentar abrir un objeto que pudiera contener una fuente radiactiva.

También indica mantener una distancia mínima de 30 metros y avisar inmediatamente a las autoridades.

Si encuentras uno de los contenedores, sigue estas medidas:

No lo manipules ni intentes trasladarlo.

Aléjate y evita que otras personas se acerquen.

No permanezcas junto al objeto.

Reporta el hallazgo al número de emergencias 911.

Si tuviste contacto con el objeto, evita llevarte las manos a la boca y lávatelas antes de comer, beber o fumar.