Notas
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¡Alerta en Atizapán de Zaragoza! Roban varios autos durante la madrugada
Vecinos de Las Alamedas, en Atizapán de Zaragoza, denunciaron el robo de espejos de varios autos durante la madrugada; cámaras captaron a ladrones.
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¡VIDEO! Robo de camioneta en Naucalpan: sujetos armados someten a una pareja y escapan en segundos
Robo de camioneta en Naucalpan deja a una pareja sin vehículo tras ser sometida por sujetos armados en Los Pastores; el asalto quedó grabado en video.
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VIDEO: Mujer se queda dormida y roban su celular en Monterrey
¡Despierta! Mujer es víctima de robo mientras dormía en las calles de Monterrey. El presunto ladrón cayó en la movida tras ser detectado por cámaras del C4.
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Entró por la cocina y se llevó 50 mil pesos: así terminó tras las rejas un guardia de seguridad en CDMX
Una vivienda quedó sin sus moradores y, horas después, faltaban dinero, joyas y objetos de valor. Las cámaras se convirtieron en una pieza clave de la investigación.
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Alerta en San Luis Potosí por robo de cilindro tóxico con gas cloro
El robo de un cilindro con gas cloro en San Luis Potosó provocó una alerta por alto nivel de riesgo tóxico por parte de Protección Civil Nacional.
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Jhon Echeverry rompe el silencio tras el robo a casa de Karely Ruiz y lanza petición de seguridad
Jhon Echeverry habló por primera vez tras el robo a la casa de Karely Ruiz en San Nicolás de los Garza; pidió respeto por la investigación y adelantó que darán su versión.