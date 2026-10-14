Roban siete autos de lujo en CDMX de un jalón tras inesperado engaño

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) investigan el robo de al menos siete autos de lujo que estaban dentro de un edificio y los cuales fueron sacados tras una mentira.

Luego de lo ocurrido, la investigación apunta a que detrás de este robo habrían participado unos ocho sujetos, los cuales lograron engañar al personal de seguridad.

¿Dónde ocurrió el robo de utos de lujo de edificio en CDMX?

El robo ocurriólLa madrugada de este miércoles 13 de octubre de 2026, cuando ocho sujetos presuntamente ingresaron a un edificio de la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Al lograr entrar se habrían robado siete vehículos de alta gama y también el servidor de las cámaras de vigilancia, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

La mentira que terminó en robo de autos de alta gama

Los probables responsables amagaron al guardia de seguridad y a un hombre que se encargaba de estacionar los coches, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según el testimonio del vigilante, los sujetos, para entrar al domicilio, dijeron que visitarían a una persona conocida que residía en el inmueble, pero era un engaño-

Ahora las autoridades analizan las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los presuntos responsables.

El valor de los autos robados aún se desconocer y no se ha informado si los delincuentes forman parte de alguna banda dedicada especialmente a este tipo de robos.