Parte de los silos del puerto de Beirut se derrumban

Parte de los silos de grano del puerto de Beirut colapsaron el domingo 31 de julio, pocos días antes del segundo aniversario de la explosión masiva que los dañó, enviando una nube de polvo sobre la capital y reviviendo recuerdos traumáticos de la explosión que mató a más de 215 personas.

No hubo informes inmediatos de muertos o heridos.

Los incendios intermitentes en los silos son causados por la fermentación del grano que quedó en el los silos junto a las altas temperaturas.

De hecho, el incendio que originó el derrumbe de los silos del puerto de Beirut había ardido durante unas tres semanas, emitiendo un resplandor anaranjado visible por la noche desde los vecindarios cercanos. Por ello, las autoridades libanesas advirtieron la semana pasada que parte de los silos podría colapsar.

Los residentes han dicho que el incendio de semanas en el puerto de Beirut había reavivado el trauma de la explosión, por el cual nadie ha sido responsabilizado aún.

Se produjo una explosión después de que los silos de granos colapsaran parcialmente en el puerto de Beirut en el Líbano. pic.twitter.com/SwO34LXonH — Z (@Jose9977Isaias) July 31, 2022

"Fue la misma sensación que cuando ocurrió la explosión, recordamos la explosión", dijo Tarek Hussein, un residente del área cercana de Karantina, que estaba comprando comestibles con su hijo cuando ocurrió el colapso de los silos. "Cayeron algunos pedazos grandes y mi hijo se asustó cuando lo vio", dijo.

La explosión de los silos del puerto de Beirut de 2020, provocada por un gran almacén de productos químicos que se había mantenido en el puerto durante casi siete años, hirió a miles y destruyó la parte este de la ciudad, dejando a decenas de miles de personas en el área sin hogar.

Fadi Hussein, otro residente de Karantina, dijo que creía que el derrumbe parcial de los silos fue intencional para eliminar "cualquier rastro del 4 de agosto".

"No estamos preocupados por nosotros, sino por nuestros hijos, por la contaminación resultante del derrumbe de los silos", dijo, y señaló que los cortes de energía en Líbano impidieron que ni siquiera encendiera un ventilador en su casa para reducir el impacto del polvo.