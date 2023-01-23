Simpatizantes lanzan los “Marcelitos” en apoyo a canciller Ebrard

A más de un año de que comience el proceso para las elecciones 2024, simpatizantes de las llamadas "corcholatas", ya apoyan a su aspirante a través de muñecos, en esta ocasión fue el canciller Marcelo Ebrard, quien fue inmortalizado en los peluches "Marcelitos", que llamaron la atención.

En redes sociales circulan fotos de muñecos con la figura del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, los cuales se entregaron en Tijuana, durante el fin de semana por simpatizantes del canciller.

El propio canciller compartió una fotografía del peluche y preguntó a sus simpatizantes si consideraban que tenía un parecido con él

"¡Qué sorpresa! Miren lo que me enviaron con mucho cariño. Ustedes qué opinan ¿Si se parece a mí?", escribió el canciller Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Facebook.

Los "Marcelitos" son unos peluches que buscan caricaturizar al canciller. El muñeco tiene los característicos lentes de Marcelo Ebrard, además de su corbata y sus ojos verdes, además posee una ventosa para poder pegarlo a algún vidrio.

Se inspiran en AMLITO para crear “Marcelitos”

El peluche del canciller Marcelo Ebrard causó diversas críticas en redes sociales, aunque coincidieron en que se basó en el peluche del Presidente López Obrador para confeccionarlo, conocido como “AMLITO”.

La caricatura de AMLO, “AMLITO”, recientemente fue prohibida por el Tribunal Electoral, quien consideró que el peluche del Presidente viola la equidad de las elecciones, por lo que los partidos políticos y aspirantes o candidatos a algún puesto de elección popular deberán abstenerse de usar este figura para promover a alguno de sus candidatos.

Esta medida fue criticada no solo por simpatizantes de Morena y del propio Presidente, quien consideró que la medida del Tribunal Electoral parecía de caricatura.