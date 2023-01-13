Quién hizo el AMLITO, la caricatura del Presidente que se prohibió

Luego de que el Tribunal Electoral prohibiera usar la caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por considerarlo propaganda, han surgido dudas sobre quién hizo el conocido AMLITO y cuál es su historia.

En días pasados, el Tribunal Electoral resolvió una queja que interpuso Jorge Álvarez Máynez, diputado del partido Movimiento Ciudadano, por el uso de AMLITO en la propaganda usada en las elecciones 2022 que se realizaron en seis entidades, de las cuales, los candidatos de Morena y sus aliados, obtuvieron cuatro.

Los magistrados determinaron que usar el AMLITO se considera propaganda, es ilegal y afecta la equidad en las elecciones.

“No es posible utilizar la imagen del Presidente está prohibido: ni fotografía, ni en dibujos, ni en caricaturas porque afecta la equidad de la contienda”, declaró el magistrado electoral, Felipe de la Mata.

A Amlito, famosa caricatura de apoyo a AMLO 2006, creación del colega @monerohernandez, le han prohibido hacer campañas electorales para sus amigochos

Sirvió en su momento, cuando el del monito era candidato (ni tanto, porque perdió) ahora es presidente y no hay reelección.QEPD pic.twitter.com/nm75q7nCgb — Magú (@MaguMonero) January 12, 2023

AMLITO: la historia de la caricatura de López Obrador

El autor del AMLITO es un caricaturista político llamado José Hernández, reconocido como "Monero Hernández".

El propio caricaturista ha contado que AMLITO lo hizo en 2006, cuando López Obrador contendió por la Presidencia de México, aunque no ganó.

Calderonistas me piden q ahora haga 1 caricatura de AMLO para sus tuits. @Lunatica_1961 me recordó que ya hice 1. Aquí está por si ocupan: pic.twitter.com/nT9iTyMkLD — Hernández (@monerohernandez) April 23, 2017

En aquella época, los adversarios del ahora Presidente criticaban su postura y declaraciones en contra de las instituciones y del llamado fraude electoral, por lo que el monero realizó una caricatura del entonces opositor con sus dientes sobresalientes y el “gallito” de pelo que supuestamente lo caracterizaban.

El AMLITO se volvió casi una marca del Presidente y sirvió para ilustrar camisetas, pancartas en apoyo a López Obrador, incluso se hicieron muñecos del Presidente y otros artículos que suelen verse en eventos encabezados por el mandatario.

Durante la mañanera del 13 de enero, el Presidente ironizó sobre la medida del Tribunal Electoral y evitó ahondar sobre el AMLITO por temor a ser sancionados.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ presumió algunos regalos que le han hecho y aclaró que le tiene mucho respeto a Santa Claus pic.twitter.com/4KDg91SYof — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 22, 2021

Sin embargo, en diversas ocasiones, el mandatario reconoce que recibe regalos de sus simpatizantes, entre ellos, un muñeco inspirado en esa caricatura del monero político.

"La creatividad de la gente", dijo AMLO entre risas mientras observaba los muñecos vestido de beisbolista, incluso de Santa Claus.