tva (1).png

EU ofrece singulares incentivos para vacunarse contra COVID19

Cerveza, marihuana y boletos de lotería, son algunos de los incentivos para vacunarse contra COVID19, que se ofrecen en diversas partes de Estados Unidos.

Incentivos para vacunarse contra COVID19
Singulares incentivos para vacunarse contra COVID19.|REUTERS/Caitlin Ochs

Escrito por: Arturo Engels

En la Unión Americana, la campaña de vacunación contra COVID-19 continúa a "tambor batiente" y avanza cada vez más rápido. Cerca de la mitad de la población estadunidense ha recibido una primera dosis de vacuna contra COVID-19, mientras que un 38 por ciento ya sido inoculado por completo. Estados Unidos ofrece singulares incentivos para vacunarse contra COVID19.

incentivos para vacunarse contra COVID19
incentivos para vacunarse contra COVID19|CAITLIN OCHS/REUTERS

Temporada de inmunización a COVID19

Aunque a principios de año, Estados Unidos presentaba dificultades para disponer de suficientes vacunas a su pobación, el panorama ha mejorado en los centros de vacunación de prácticamente todo el país. De hecho hay algunas localidades en donde la oferta de vacunas contra COVID-19 supera a la demanada. Conforme a los últimos reportes, cada vez sucede con mayor frecuencia que no se puedan administrar las dosis disponibles de la vacuna contra COVID-19 porque no se encuentra ningún voluntario.

Es precisamente por esto que en las últimas semanas, activistas, empresas y organismos gubernamentales han organizado una serie de incentivos que aunque sean "inusuales", tienen la finalidad de convencer a la gente que se resiste a vacunarse contra COVID-19.

Inusuales incentivos para que la gente se vacune contra COVID19

En el estado de OHIO, cada semana se sortea un millón de dólares entre todos los ciudadanos que se vacunen contra COVID-19.

Desde finales del mes de abril, Nueva York ofreció un cigarrillo de marihuana gratis para todos aquellos que hayan sido vacunados por primera vez.

Autoridades en ciudades como Detroit ofrecen hasta 50 dólares para aquellas personas que lleven en su automóvil a otras a cualquier sitio de vacunación.

El estado de Maine ofrece licencias de caza gratuitas para aquellas personas que se inoculicen contra "coronavirus".

Y por si estos incentivos no fueran suficientes, la ciudad de Nueva Orleans causó gran sensación al ofrecer una libra de langostinos por cada dosis de vacuna contra COVID-19.

Te puede interesar:
Alertan sobre otro virus en China: H5N8, la nueva gripe aviar

Las autoridades de salud de Estados Unidos aseguran que esos esfuerzos son cruciales para convencer a las personas que no se han vacunado, principalmente a aquellas que tienen dudas o que se han enfrentado a dificultades para hacer una cita o llegar a los sitos de vacunación.

Una compañía dedicada a la venta de donas, comenzó a ofrecer una "dónut" gratis para las personas que demuestren haber sido vacunadas, mientras que en Cleveland, un cine ofrece palomitas gratis durante todo este mes.

En Alaska, ha repartido boletos de avión, dinero para la compra de un vehículo "4x4" y hasta 500 dólares para comestibles o gasolina.

Según los expertos, en todas las campañas de vacunación, hay entre el dos y el cinco por ciento de personas que se niegan a la vacunarse.