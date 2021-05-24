EU ofrece singulares incentivos para vacunarse contra COVID19
Cerveza, marihuana y boletos de lotería, son algunos de los incentivos para vacunarse contra COVID19, que se ofrecen en diversas partes de Estados Unidos.
En la Unión Americana, la campaña de vacunación contra COVID-19 continúa a "tambor batiente" y avanza cada vez más rápido. Cerca de la mitad de la población estadunidense ha recibido una primera dosis de vacuna contra COVID-19, mientras que un 38 por ciento ya sido inoculado por completo. Estados Unidos ofrece singulares incentivos para vacunarse contra COVID19.
Temporada de inmunización a COVID19
Aunque a principios de año, Estados Unidos presentaba dificultades para disponer de suficientes vacunas a su pobación, el panorama ha mejorado en los centros de vacunación de prácticamente todo el país. De hecho hay algunas localidades en donde la oferta de vacunas contra COVID-19 supera a la demanada. Conforme a los últimos reportes, cada vez sucede con mayor frecuencia que no se puedan administrar las dosis disponibles de la vacuna contra COVID-19 porque no se encuentra ningún voluntario.
Es precisamente por esto que en las últimas semanas, activistas, empresas y organismos gubernamentales han organizado una serie de incentivos que aunque sean "inusuales", tienen la finalidad de convencer a la gente que se resiste a vacunarse contra COVID-19.
Inusuales incentivos para que la gente se vacune contra COVID19
En el estado de OHIO, cada semana se sortea un millón de dólares entre todos los ciudadanos que se vacunen contra COVID-19.
Desde finales del mes de abril, Nueva York ofreció un cigarrillo de marihuana gratis para todos aquellos que hayan sido vacunados por primera vez.
Starting today, show up, and vax up, and we’ll give you a free $5,000,000 Mega Multiplier Scratch-Off with your first vaccine dose at select locations. View locations here: https://t.co/rKOFopIAXE #VaxAndScratch pic.twitter.com/DWTR6uS6T6— New York Lottery (@newyorklottery) May 24, 2021
Autoridades en ciudades como Detroit ofrecen hasta 50 dólares para aquellas personas que lleven en su automóvil a otras a cualquier sitio de vacunación.
El estado de Maine ofrece licencias de caza gratuitas para aquellas personas que se inoculicen contra "coronavirus".
Y por si estos incentivos no fueran suficientes, la ciudad de Nueva Orleans causó gran sensación al ofrecer una libra de langostinos por cada dosis de vacuna contra COVID-19.
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Las autoridades de salud de Estados Unidos aseguran que esos esfuerzos son cruciales para convencer a las personas que no se han vacunado, principalmente a aquellas que tienen dudas o que se han enfrentado a dificultades para hacer una cita o llegar a los sitos de vacunación.
Una compañía dedicada a la venta de donas, comenzó a ofrecer una "dónut" gratis para las personas que demuestren haber sido vacunadas, mientras que en Cleveland, un cine ofrece palomitas gratis durante todo este mes.
En Alaska, ha repartido boletos de avión, dinero para la compra de un vehículo "4x4" y hasta 500 dólares para comestibles o gasolina.
Según los expertos, en todas las campañas de vacunación, hay entre el dos y el cinco por ciento de personas que se niegan a la vacunarse.
We'd like to show sweet support to those who have received the COVID-19 Vaccine. Starting today, bring your Vaccine Card to a Krispy Kreme shop and get 1 FREE Original Glazed doughnut. No chance to get your Vaccine? This will run thru end of 2021. Info at https://t.co/gWnWhXOKKq pic.twitter.com/UqmDLne5E9— Krispy Kreme (@krispykreme) March 22, 2021