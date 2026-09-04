La SIP sentencia intento de Morena de censurar “La Casa de los Mañosos” con el INE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación por la queja promovida por el partido Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), mediante la cual el partido en el poder exige el retiro formal de publicaciones y la suspensión de contenidos vinculados a La Casa de los Mañosos, sátira política desarrollada con inteligencia artificial por terceros que fue difundida en las plataformas de TV Azteca.

El organismo internacional advierte sobre el grave precedente que sienta la pretensión del oficialismo de instrumentar al árbitro electoral como una herramienta de censura para amordazar el humor, la crítica y el libre cuestionamiento hacia la clase gobernante.

Señalan autoritarismo de Morena y querer utilizar al INE como mecanismo de censura

El intento de prohibir la transmisión del contenido detonó una ola de indignación y rechazo por parte de las fuerzas de oposición tanto en el Consejo General del INE como en las tribunas del Congreso de la Unión. Legisladores y representantes partidistas exigieron de manera categórica a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, que garantizara el respeto absoluto a la libertad de expresión, recordando que producciones históricas de parodia política como Los Peluches o El Privilegio de Mandar expusieron en su momento los excesos de gobiernos pasados sin sufrir persecución institucional. Desde el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano tildaron el actuar de Morena como una "desvergüenza pavorosa", recriminando que mientras el régimen busca acallar medios y comunicadores, el INE omite fiscalizar la impunidad de las campañas anticipadas del oficialismo.

Una vez más, @PartidoMorenaMx busca censurarnos. Ahora pretende que sea el @INEMexico quien haga el trabajo.



En Morena no son intocables. Quien ejerce el poder debe soportar la crítica y el escrutinio público.



Y tengan por seguro que en #TVAzteca, @AztecaNoticias y… pic.twitter.com/VL3gbOYwxd — TV Azteca (@Azteca) September 1, 2026

A través de una postura institucional, la televisora subrayó que la crítica y el humor son expresiones legítimas e intocables en toda democracia en la que el poder debe someterse al escrutinio público. "Nadie —ni el gobierno, ni Morena, ni el INE— debe decidir qué puede decir un medio. El INE está para garantizar la democracia, no para ser el guardaespaldas de Morena ni la policía de la opinión pública", sentenció TV Azteca, ratificando su compromiso de continuar investigando y denunciando los abusos de autoridad sin ceder ante intentos de intimidación.