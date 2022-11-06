Siria: ataques rusos cerca de Idlib dejan al menos 9 muertos

Aviones rusos bombardearon el domingo campamentos cerca de la ciudad de Idlib, en el noroeste de Siria, matando al menos a nueve civiles en un recrudecimiento de los ataques contra el último bastión controlado por la oposición, dijeron testigos y rescatistas.

Aviones de guerra que volaban a gran altura, ayudados por la artillería del Ejército sirio, también lanzaron bombas sobre los bosques cercanos a los campamentos improvisados al oeste de Idlib, dijeron testigos.

Ni Rusia ni sus aliados del Ejército sirio hicieron comentarios inmediatos, ya que afirman que los blancos del ataque eran los escondites de los grupos insurgentes; además, niegan haber atacado a civiles.

El servicio de defensa civil de la oposición dijo que tres niños y una mujer se encontraban entre los muertos en los ataques contra los campamentos abarrotados de Idlib, donde más de 70 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de campaña.

"Aquí no hay bases militares ni almacenes ni cuarteles rebeldes. Sólo civiles", dijo Seraj Ibrahim, un rescatista de la organización Cascos Blancos, apoyada por Occidente, cuando se le contactó por teléfono.

Más de 4 millones de personas viven en los campamentos a las afueras de Idlib, densamente poblada y controlada por la oposición, a lo largo de la frontera con Turquía. La mayor parte de ellos fueron expulsados allí por las sucesivas campañas dirigidas por Rusia que recuperaron el territorio tomado por los rebeldes.

#Syria #Idlib



Regime forces stationed in Saraqeb target the outskirts of Idlib city, including an IDP camp nearby with cluster missiles. pic.twitter.com/HNLG0fDz8y — Levant 24 (@Levant_24_) November 6, 2022

La agencia de noticias estatal rusa TASS, las fuerzas aéreas sirias atacaron una instalación de aviones no tripulados y un campo de entrenamiento de militantes en el noroeste de Siria en respuesta a los ataques anteriores de los insurgentes armados. Los medios de comunicación estatales sirios no informaron de ningún combate.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el viernes que tenía información de que los insurgentes que operan en la región de Idlib, a los que describe como terroristas, estaban planeando un ataque contra la principal base aérea rusa de Hmeimim en la provincia costera de Latakia con el uso de aviones no tripulados suicidas.

El mes pasado, los aviones rusos atacaron zonas bajo control de Hayat Tahrir al Sham tras una serie de combates entre fuerzas rebeldes rivales en el noroeste, en nuevos ataques que rompieron una relativa calma en las incursiones desde principios de este año.

La región se ha visto afectada por bombardeos esporádicos desde puestos avanzados del Ejército sirio contra las líneas del frente. Los rebeldes han bombardeado zonas bajo su control.

Un acuerdo negociado hace casi tres años entre Rusia, que respalda a las fuerzas del presidente sirio Bashar al Assad, y Turquía, que apoya a los grupos de la oposición, puso fin en pocos meses a unos combates que habían desplazado a más de un millón de personas.

Con la ayuda de Rusia e Irán, Assad ha cambiado el rumbo de una guerra que ha durado más de una década y ha recuperado la mayor parte del territorio que había perdido a manos de los rebeldes.