Sismo magnitud 8.2 sacude Alaska y activan alerta de tsunami

Las autoridades de Estados Unidos suspendieron la alerta de tsunami que habían emitido horas antes, tras registrarse un fuerte sismo magnitud 8.2 frente a Las Islas Aleutianas de Alaska.

El Servicio Geológico Nacional (USGS) indicó que el sismo de 8.2 se registró a las 22:15 horas del miércoles a una profundidad de 32 kilómetros en las aguas de Sandpoint, Alaska.

El sismo magnitud 8.2 que sacudió la costa de Alaska fue el más fuerte desde 1964.

"Este fue el sismo más fuerte desde 1964 y nuestra tercera evacuación en 18 meses. Pero ahora estamos todos bien y agradecidos", dijo Pat Branson, alcalde de Kodiak.

Tras el movimiento telúrico, el sistema de alertas de tsunami del Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de vigilancia para las islas de Hawái, a unos 4 mil kilómetros de distancia y horas más tarde la canceló.

"En base a todos los datos disponibles no existe amenaza de tsunami para el estado de Hawái (y) por lo tanto, la alerta para Hawái queda cancelada", anunció el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico en un tuit.

Sin embargo, el centro de alertas indicó que podrían producirse olas de tsunami menores a 30 centímetros en las costas de Hawái que no provocarán daños graves.

Se han registrado más de 20 réplicas, tras sismo magnitud 8.2

Después del sismo 8.2 se registraron al menos 20 réplicas de menor consideración y diferente profundidad en la misma región, a unos 120 kilómetros de Chignik, Alaska, entre los cuales el siguiente más fuerte alcanzó una magnitud de 6.2 y cuyo hipocentro se registró a 42 kilómetros de la superficie.

Se calcula que los sismos de Alaska pudieron haberse sentido de manera moderada en Perryville, localidad de un centenar de habitantes situada a unos 100 kilómetros del epicentro, y en Chignik, a 115 kilómetros y con tan solo 87 habitantes.

