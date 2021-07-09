Se reporta sismo magnitud 5.9 entre California y Nevada

La tarde este jueves se registró un sismo magnitud 5.9 al sur del lago Tahoe, entre California y Nevada, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Tuvo su epicentro a 32 kilómetros (20 millas) al suroeste de Smith Valley, condado de Lyon en Nevada, sin que hasta el momento se reporten daños materiales o pérdidas humanas. Fue seguido por una docena de réplicas, con al menos una de magnitud 4.2, explicó el USGS.

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Las comunidades de todo el lago Tahoe y del sur como Fresno percibieron el terremoto con una profundidad de cinco millas (8 kilómetros).

Una hora después se reportó otro de magnitud 4.8 cerca de Farmington sobre el este y centro de California.

Notable quake, preliminary info: M 5.9 - 32km SSW of Smith Valley, NV https://t.co/6KWZiah1oP — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 8, 2021

De acuerdo con SkyAlert la intensidad del movimiento telúrico fue moderada a fuerte con baja probabilidad de daños. Señaló que no está relacionado con la falla de San Andrés si no con el sistema de fallas del “Valle del Antílope”.

Sismo en los límites de California - Nevada magnitud 5.9 (USGS).

•Se reportan intensidades moderadas a fuertes.

•Baja probabilidad de daños.

•No está relacionado con la falla de San Andrés sino con el sistema de fallas del “Valle del Antílope”. pic.twitter.com/fiT445IZhu — SkyAlert (@SkyAlertMx) July 8, 2021

Usuarios de redes sociales indicaron que el sismo se percibió en las zonas de Paradise, Berkeley, Elk Grove, Mammoth Lakes, Lancaster, Galt, Farmington, Visalia, Dardanelle, entre otras.

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Sismo de 5 de 2019 en Estados Unidos

El 5 de julio de 2019 un sismo de magnitud 7,1 sacudió el sur del estado de California, el más fuerte registrado en los últimos 20 años. El terremoto sucedió un día después de uno de magnitud 6.4 en la escala de Richter. Incluso fue perceptible en Las Vegas, Nevada, y en Tijuana, Baja California.

En su momento, varios Departamentos de Bomberos reportaron daños a viviendas y autopistas, cortes a la electricidad, caída de cables, fugas de gas, incendios, así como personas con lesiones leves.

El gobernador de California declaró estado de emergencia y ordenó la evacuación de miles de habitantes.