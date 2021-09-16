Sismo en China deja tres muertos y varios heridos

Un sismo magnitud 5.4 sacudió la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, dejando un saldo de por lo menos tres muertos, decenas de heridos y daños materiales, indicó la cadena televisiva estatal CGTN.

De acuerdo con los servicios geológicos de Estados Unidos, el sismo magnitud 5.4 se registró a solo 10 kilómetros de la superficie. El epicentro del temblor en esta ocasión se situó 120 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chongqing, China, con 30 millones de habitantes.

El Centro de Redes Sismológicas de China advirtió a la población de la zona que “se mantenga apartada de los edificios”, de acuerdo a una publicación en la plataforma Weibo, el equivalente chino de Twitter.

