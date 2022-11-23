Sismo de magnitud 6.1 sacude el occidente de Turquía
Diversas ciudades de Turquía se levantaron en la madrugada luego de que un sismo sacudió el país; tuvo su epicentro a unos 14 kilómetros al noroeste de Düzce.
Un fuerte sismo con una magnitud preliminar de 6,1 golpeó la ciudad de Düzce, en Turquía, con sacudidas que se sintieron en lugares tan lejanos como Estambul y Ankara, de acuerdo a los sismólogos.
El sismo, que se produjo a las 4:08 a.m. hora local del miércoles 23 de noviembre, tuvo su epicentro a unos 14 kilómetros al noroeste de Düzce, o 51 kilómetros al noreste de Adapazan.
Golpeó entre 4 y 6 kilómetros debajo de la superficie, lo que lo convirtió en un sismo muy superficial.
El Servicio Geológico de Estados Unidos calculó la magnitud en 6,1, mientras que el Observatorio Kandilli de Turquía la situó ligeramente por debajo, en 5,9.
#ÚLTIMAHORA | Reportan #sismo de magnitud 6.1 en #Turquía.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2022
Información en proceso. pic.twitter.com/7nuZJW32oy
El sismo se sintió en toda la región, incluso también en partes de Turquía como en Bolu, Gölcük, Gebze, Estambul y Ankara. Mucha gente dijo que el temblor fue lo suficientemente fuerte como para despertarlos.
Aún hay pocos detalles disponibles sobre el sismo y afectaciones. De momento se desconocen los daños o si hay víctimas.
El alcalde de Düzce, Faruk Özlü, dijo que no había electricidad en partes de la ciudad y que los servicios de Internet estaban interrumpidos. Los residentes de Estambul también informaron de cortes de energía inmediatamente después del sismo.
Historia en desarrollo.
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The intensity of the earthquake was reflected on the security camera in Bolu#Turkey #istanbul #ankara #deprem #Earthquake pic.twitter.com/zUs6uKv5FJ