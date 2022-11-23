Sismo de magnitud 6.1 sacude el occidente de Turquía

Un fuerte sismo con una magnitud preliminar de 6,1 golpeó la ciudad de Düzce, en Turquía, con sacudidas que se sintieron en lugares tan lejanos como Estambul y Ankara, de acuerdo a los sismólogos.

El sismo, que se produjo a las 4:08 a.m. hora local del miércoles 23 de noviembre, tuvo su epicentro a unos 14 kilómetros al noroeste de Düzce, o 51 kilómetros al noreste de Adapazan.

Golpeó entre 4 y 6 kilómetros debajo de la superficie, lo que lo convirtió en un sismo muy superficial.

El Servicio Geológico de Estados Unidos calculó la magnitud en 6,1, mientras que el Observatorio Kandilli de Turquía la situó ligeramente por debajo, en 5,9.

El sismo se sintió en toda la región, incluso también en partes de Turquía como en Bolu, Gölcük, Gebze, Estambul y Ankara. Mucha gente dijo que el temblor fue lo suficientemente fuerte como para despertarlos.

Aún hay pocos detalles disponibles sobre el sismo y afectaciones. De momento se desconocen los daños o si hay víctimas.

El alcalde de Düzce, Faruk Özlü, dijo que no había electricidad en partes de la ciudad y que los servicios de Internet estaban interrumpidos. Los residentes de Estambul también informaron de cortes de energía inmediatamente después del sismo.

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