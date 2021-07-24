VIDEO: Sismo magnitud 6.8 sacude Filipinas; posibles daños
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una profundidad de 112 kilómetros; podría haber réplicas de mayor o menor magnitud.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró un sismo magnitud 6.8 (preliminar) en Calatagan, Filipinas, con una profundidad de 112 kilómetros.
El epicentro estuvo ubicado a 16.3 kilómetros al norte de Hukay y a 59.8 kilómetros al este-sureste del país del sur de Asia en el Pacífico Occidental, por lo que se prevén réplicas.
Notable quake, preliminary info: M 6.8 - 14 km WSW of Calatagan, Philippines https://t.co/jyChNh8MtZ— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 23, 2021
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De acuerdo con Sky Alert, podría haber daños materiales pero sin la activación de la alerta por peligro de tsunami.
Sismo en Filipinas magnitud 6.7 (EMSC).— SkyAlert (@SkyAlertMx) July 23, 2021
•Posibles daños a pesar del foco a más de 100 km de profundidad.
•Sin peligro de tsunami. pic.twitter.com/U2MC9ltfqG
Usuarios de redes sociales han compartido videos del sismo y se reporta que hasta el momento no hay vidas humanas que lamentar.
🔴🇵🇭#Philippines 🚨#ÚLTIMAHORA | Primeros videos #sismo Un terremoto de magnitud 6.7 golpea Calatagan,Batangas a las 4:49 a.m. del sábado, se esperan réplicas. #Lindol #TerremotoPH #terremoto #lindolph#earthquake,#joshtve 🎥Video: 3 #EarthquakePH #joshtve— Joshtve_ (@Joshtve_) July 23, 2021
#filipinas #temblor pic.twitter.com/Ej5rYWhp6S
#AHORA | Se registra un sismo frente a las costas de Filipinas a 16 kilómetros al sur de la localidad de #Hukay. Vía: @canaltn8 pic.twitter.com/6maOhTTOlH— Edna Jaramillo G. (@EdnaJaramillotv) July 23, 2021
🔴🇵🇭#Philippines 🚨#ÚLTIMAHORA | Primeros videos #sismo Un terremoto de magnitud 6.7 golpea Calatagan,Batangas a las 4:49 a.m. del sábado, se esperan réplicas. #Lindol #TerremotoPH #terremoto #lindolph#earthquake,#joshtve 🎥Video: 6 #EarthquakePH #joshtve— Joshtve_ (@Joshtve_) July 23, 2021
#filipinas #temblor pic.twitter.com/M7QzrNfnZZ
🔴🇵🇭#Philippines 🚨#ÚLTIMAHORA | Primeros videos #sismo Un terremoto de magnitud 6.7 golpea Calatagan,Batangas a las 4:49 a.m. del sábado, se esperan réplicas. #Lindol #TerremotoPH #terremoto #lindolph#earthquake,#joshtve 🎥Video: 2 #EarthquakePH #joshtve— Joshtve_ (@Joshtve_) July 23, 2021
#filipinas #temblor pic.twitter.com/cUzp0loXJQ
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