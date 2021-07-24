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VIDEO: Sismo magnitud 6.8 sacude Filipinas; posibles daños

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una profundidad de 112 kilómetros; podría haber réplicas de mayor o menor magnitud.

Sismo magnitud 6.8 sacude Filipinas; posibles daños
|Servicio Geológico de Estados Unidos

Escrito por: Azteca Noticias

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró un sismo magnitud 6.8 (preliminar) en Calatagan, Filipinas, con una profundidad de 112 kilómetros.

El epicentro estuvo ubicado a 16.3 kilómetros al norte de Hukay y a 59.8 kilómetros al este-sureste del país del sur de Asia en el Pacífico Occidental, por lo que se prevén réplicas.

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De acuerdo con Sky Alert, podría haber daños materiales pero sin la activación de la alerta por peligro de tsunami.

Usuarios de redes sociales han compartido videos del sismo y se reporta que hasta el momento no hay vidas humanas que lamentar.

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