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Sismo de 7.5 sacude a Perú y usuarios en redes comparten videos

Usuarios en redes sociales comparten fotos y videos del sismo de 7.5 con epicentro en Amazonas, el cual despertó a Perú.

Se reprota sismo de magniotud 6.1 en Perú
Imagen con carácter de ARCHIVO|Twitter: @dane_gallardo

Escrito por: Azteca Noticias

Tras el Sismo de 7.5 grados con epicentro en Amazonas que sacudió a Perú, usuarios en redes sociales comparten fotos y videos de los daños materiales.

De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Perú y al Centro Sismológico Nacional de Perú, el sismo se produjo en la región de Amazonas a las 05:52 am.

El sismo también fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y de acuerdo a ambos Países, el terremoto surgió a 131 km de profundidad.

Si bien el epicentro se produjo en la región de Amazonas en Perú, ciudades como Lima y regiones cercanas a la frontera en Ecuador registraron afectaciones materiales.

Fotos y reacciones del terremoto de Perú en redes sociales

Usuarios de Perú compartieron fotos y videos después del sismo a través de sus cuentas de Twitter.

En ellas se observa que viviendas particulares, y edificios viejos fueron los más afectados durante este sismo.


Luego del sismo registrado, usuarios compartieron videos de gente ayudando a rescatar a personas atrapadas en escombros.

En las publicaciones de fotos y videos, usuarios etiquetan a las autoridades de Perú para pedir apoyo e informar sobre las víctimas del sismo.

De igual forma, de acuerdo a los reportes de fotos y videos, algunas de las afectaciones están en las ciudades de Guayaquil, Quito, Iquitos y Cajamarca.

En los videos también se observa como las personas corren fuera de sus domicilios para ponerse a salvo.

Según las declaraciones de Óscar Altamirano, gobernador regional de Amazonas, el país no registra muertos tras el sismo de 7.5 grados. Asimismo, reporto que las estructuras más afectadas fueron las casas de adobe.

Por otra parte, el presidente Guillermo Lasso informó a través de Twitter que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador está vigilando las estructuras afectadas tras el sismo, esto con el fin de que asegurarse de que no representan un riesgo para la población de Perú.