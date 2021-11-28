Tras el Sismo de 7.5 grados con epicentro en Amazonas que sacudió a Perú, usuarios en redes sociales comparten fotos y videos de los daños materiales.

De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Perú y al Centro Sismológico Nacional de Perú, el sismo se produjo en la región de Amazonas a las 05:52 am.

IGP/CENSIS/RS 2021-0754

Fecha y Hora Local: 28/11/2021 05:52:12

Magnitud: 7.5

Profundidad: 131km

Latitud: -4.44

Longitud: -77.00

Intensidad: VII Sta. Maria De Nieva

Referencia: 98 km al E de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 28, 2021

El sismo también fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y de acuerdo a ambos Países, el terremoto surgió a 131 km de profundidad.

Si bien el epicentro se produjo en la región de Amazonas en Perú, ciudades como Lima y regiones cercanas a la frontera en Ecuador registraron afectaciones materiales.

Fotos y reacciones del terremoto de Perú en redes sociales

Usuarios de Perú compartieron fotos y videos después del sismo a través de sus cuentas de Twitter.

En ellas se observa que viviendas particulares, y edificios viejos fueron los más afectados durante este sismo.

El casco urbano de #Loja luego del sismo de magnitud de 7.5, epicentro: 98 km al E de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas. #Peru pic.twitter.com/IOGsfgfHkc — Daniela Gallardo (@dane_gallardo) November 28, 2021



Luego del sismo registrado, usuarios compartieron videos de gente ayudando a rescatar a personas atrapadas en escombros.

En las publicaciones de fotos y videos, usuarios etiquetan a las autoridades de Perú para pedir apoyo e informar sobre las víctimas del sismo.

#Sismo me llega este vídeo donde se registró el rescate a un hombre tras el derrumbe de la Torre de la iglesia en la Jalca Grande en Chachapoyas - Amazonas, producto de temblor de 7.5 ocurrido esta madrugada.@COENPeru @Sismos_Peru_IGP @Rosario_Sasieta @julianaoxenford pic.twitter.com/ADu0ij9pMm — Alexander Reyna (@peripateticoCR) November 28, 2021

De igual forma, de acuerdo a los reportes de fotos y videos, algunas de las afectaciones están en las ciudades de Guayaquil, Quito, Iquitos y Cajamarca.

Imágenes de los daños causados por el Terremoto ocurrido en Amazonas - Perú, compartidas por usuarios de Twitter.



De acuerdo a instituciones sismológicas, este evento natural cubrió parte de Ecuador y Colombia.#sismo#temblor#terremotoenperú

Guayaquil

Quito

Iquitos

Cajamarca pic.twitter.com/Nz5pOPRjbg — Joanna Monges (@joannamongesy) November 28, 2021

En los videos también se observa como las personas corren fuera de sus domicilios para ponerse a salvo.

Fuerte #temblor en el norte del Perú

Un sismo de magnitud 7.5 ocurrió a las 5:52 a.m. del 28 de noviembre, con epicentro localizado a 98 km al E de Nieva, a una profundidad de 131 km. Intensidad: VI Nieva.

Autor del vídeo: propio.

Comencé a filmar luego de 40 segundos de inicio pic.twitter.com/ZVPpInQ02A — Juan Pablo Huapaya (@juanfrutoshl) November 28, 2021

Según las declaraciones de Óscar Altamirano, gobernador regional de Amazonas, el país no registra muertos tras el sismo de 7.5 grados. Asimismo, reporto que las estructuras más afectadas fueron las casas de adobe.

Por otra parte, el presidente Guillermo Lasso informó a través de Twitter que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador está vigilando las estructuras afectadas tras el sismo, esto con el fin de que asegurarse de que no representan un riesgo para la población de Perú.