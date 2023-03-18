Se registra sismo de hoy de magnitud 6.5 en Ecuador; hay 12 muertos

Un sismo de hoy 18 de marzo se registró con una magnitud 6.5 en Ecuador, que tuvo epicentro a 29 kilómetros de Balao, provincia del Guayas; por el momento se reportan 12 muertos y afectaciones en cuatro provincias.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que una persona murió en la ciudad de Cuenca por el colapso de una fachada sobre un vehículo en la provincia de Azuay. Otras 11 murieron en la provincia de El Oro, tres de ellos por el colapso de la torre de la cámara del SIS ECU 911 en la isla Jambelí, cantón Santa Rosa.

En tanto, personal de Bomberos realiza rescate de personas, la Policía Nacional realiza recorrido verificando afectaciones en edificios y casas.

Las autoridades de Perú reportaron que hay afectaciones severas en edificios y centros comerciales, como la caída de fachada en supermercado AKI de Guayaquil y el colapso de mampostería y techos de la Universidad de Guayaquil.

🇪🇨 | Daños en Cuenca, Ecuador, trás el sismo. pic.twitter.com/TDIsXfcIQE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 18, 2023

Las autoridades locales dijeron que el temblor no tuvo las condiciones necesarias para generar un tsunami en la costa continental e insular. Sin embargo, se percibió en 13 provincias a escala nacional.

La estatal Petroecuador dijo que "al momento no registramos novedades en las instalaciones de Petroecuador. Se cumplió el protocolo para estos casos y la operación continúa con normalidad".

Videos del sismo de hoy en Ecuador

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, informó que ya se evalúan los efectos del sismo de hoy en Balao, Guayas y exhortó a la población a mantenerse informados y mantener la calma.

"Tras el sismo ocurrido esta mañana y presentándose varias afectaciones en estructuras, he convocado al COE (Centro de Operaciones de Emergencia) Nacional (...). Ejecutaremos acciones de manera inmediata", compartió el presidente en su cuenta de Twitter.

Alfredo Borrero, vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador, explicó que las instituciones del Gobierno Nacional ya están en territorio. "Nuestra solidaridad con las familias afectadas", escribió en redes sociales.

En redes sociales, habitantes de Ecuador compartieron el momento del sismo de hoy, en el que se observan a los inmuebles moviéndose.

#ATENCION En la Plaza de San Francisco, Guayaquil se vivieron momentos de tensión por causa del sismo de 6.5 en #Balao #Sismo pic.twitter.com/EAHfSmJwdG — RADIO ELITE 99.7 FM (@RadioElite997) March 18, 2023