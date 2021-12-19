Reportan sismo magnitud 6.3 en Labasa, Fiji

Un sismo magnitud 6.3 se registró este domingo a 85 kilómetros de Labasa, Fiji, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros datos, el sismo fue percibido a las 16:28 hora local a 10 kilómetros de profundidad.

El centro sismológico europeo EMSC también registró el sismo, pero lo calificó con una magnitud de 6.1, con el epicentro ubicado a una profundidad de 40 kilómetros.

Notable quake, preliminary info: M 6.3 - 88 km W of Labasa, Fiji https://t.co/KLdzZP0Qvx — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) December 19, 2021

Hasta el momento no se han registrado heridos ni daños en la zona afectada por el sismo.