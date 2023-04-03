VIDEO: Sismo de magnitud 6.6 sacude costa de la región de Kamchatka en Rusia

Un sismo de magnitud 6.6 se registró cerca de la costa de oriental de la región de Kamchatka. Este lunes (3 de abril de 2023), el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia reportó que el sismo de magnitud de 6.6 en la península de Kamchatka, que sacudió el lejano oriente ruso.

El centro sismológico europeo del mediterráneo informó que el súbito movimiento de la tierra tuvo una profundidad de 100 kilómetros, mientras que el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos señaló que no había alerta de tsunami.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia también informó que el sismo ocurrió a una profundidad de 100 kilómetros y que se localizó a 44 kilómetros de la ciudad de Petropávlovsk Kamchatski, de 165 mil habitantes.

CCTV catches the M6.5 #earthquake as it hit Kamchatka in Russia a few hours ago....



I've never seen a cat move so fast! pic.twitter.com/jUfSmSh9mC — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@CarolynnePries1) April 3, 2023

Cámaras de seguridad captan sismo que sacudió la región de Kamchatka en el lejano oriente de Rusia

El Servicio Geofísico de Rusia ha informado que luego del sismo de magnitud 6.6 en la bahía de Avacha, se han registrado al menos cinco réplicas en la península de Kamchatka.

Las réplicas luego del sismo de magnitud 6.6, han alcanzado magnitudes de entre 3.6 y 4.6, además de que ha ocurrido a una distancia de entre 40 y 50 kilómetros de distancia de la ciudad de Petropávlovsk Kamchatski, la más importante de la región en el lejano oriente de Rusia.

Danila Chebrov, directora de la división regional del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, comenta en el canal de Telegram del organismo que el epicentro del sismo se desplazó hacia el océano y lo calificó de "notable" para la región del lejano oriente de Rusia.

Al momento, los servicios de emergencia locales, no han reportado de víctimas ni daños materiales de consideración.

An #earthquake of magnitude 6.9 occurred in #Kamchatka. There were no reports of casualties or damage. pic.twitter.com/TdBXDPV0Wx — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023

¿Que territorios comprende el Extremo Oriente ruso?

El Extremo Oriente ruso (AFI), es una región de Rusia. La locución "AFI" se refiere a la parte rusa del Extremo Oriente, es decir, a los territorios extremo-orientales de Rusia ubicados entre Siberia y el océano Pacífico.

¿Cuáles son los terremotos más fuertes registrados en el mundo?

-Sismo en Chile, 1960; magnitud 9.5

-Sismo en Estados Unidos, 1965; magnitud 9.2

-Sismo en Océano Índico, 2004; magnitud 9.1

-Sismo en Japón 2011; magnitud 9.1

-Sismo en Haití 2010; magnitud 7.