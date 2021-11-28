Fuerte sismo de magnitud 7.5 sacude el norte de Perú

Un sismo de magnitud 7.5 sacudió la región amazónica del norte de Perú en la madrugada del domingo y se dejó sentir hasta Lima en el centro del país, sin que hasta el momento haya reporte de daños o heridos.

El centro sismológico del Instituto Geofísico de Perú (IGP) dijo que el sismo tuvo una profundidad de 131 kilómetros y el epicentro estuvo a 98 kilómetros de la localidad Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas, Perú.

El sismo se sintió en toda la zona centro y norte del país. Algunos pobladores salieron de sus viviendas por precaución, según reportes de radio y la televisión local.

Tampoco se ha reportado daños al oleoducto de 1,100 kilómetros la estatal Petroperú que cruza la región amazónica peruana hasta la costa del Pacífico por el norte del país.

🇵🇪 #Perú ⚠️ Registro del momento en el que habitantes de #Condorcanqui, departamento de Amazonas, son sorprendidos por el sismo de magnitud 7.5, despertando a gran parte de la población esta mañana.



De momento no hay víctimas que lamentar. pic.twitter.com/09LALi51zn — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) November 28, 2021

"Si bien ha sido fuerte movimiento, no tenemos víctimas ni daños materiales de consideración", dijo Héctor Requejo, alcalde de Santa María de Nieva, cercana a la zona del epicentro.

Requejo afirmó a la radio local RPP que ha recibido reportes de moradores de daños menores en algunas viviendas de ladrillo y cemento, pero las casas de la zona por su característica son en su mayoría de madera.

Perú, un importante productor de minerales, se encuentra en una región de alta sismicidad frente a la placa tectónica de Nazca en el océano Pacífico.

El sistema de alerta de Estados Unidos señaló que no había aviso de tsunami tras el terremoto.

IGP/CENSIS/RS 2021-0754

Fecha y Hora Local: 28/11/2021 05:52:12

Magnitud: 7.5

Profundidad: 131km

Latitud: -4.44

Longitud: -77.00

Intensidad: VII Sta. Maria De Nieva

Referencia: 98 km al E de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 28, 2021

Simo en Perú se sintió en la región Andina

El sismo en Perú se sintió en Bogotá y otras partes de la región Andina colombiana. Sucedió a las 5:52 (hora local) de la madrugada del domingo y algunas edificaciones de la capital colombiana fueron evacuadas. Se dejó sentir hasta la capital, Lima en el centro del país, sin que hasta el momento haya reporte de daños o heridos.