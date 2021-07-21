Se registra sismo magnitud 6.8 en Panamá; evalúan posibles daños
Autoridades informaron que el sismo ocurrió a 49 km al sur de Punta de Burica, Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró un sismo de magnitud 6.8 (preliminar) con una profundidad de 10 kilómetros a 49.3 kilómetros al norte de Punta de Burica provincia de Chiriquí, Panamá.
Notable quake, preliminary info: M 6.8 - 49 km S of Punta de Burica, Panama https://t.co/U5ZjW92OBu— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 21, 2021
De acuerdo con SkyAlert, el movimiento telúrico se percibió de intensidad fuerte a muy fuerte en zonas costeras de Panamá con posibles daños y en Costa Rica con intensidad leve a moderada. Hasta el momento no hay aviso o advertencia de tsunami.
USGS actualiza magnitud a 6.8.— SkyAlert (@SkyAlertMx) July 21, 2021
•Se reportan intensidades fuertes a muy fuertes en zonas costeras de Panamá; posibles daños.
•En Costa Rica se reportan intensidades leves a moderadas.
•No hay aviso o advertencia de tsunami. pic.twitter.com/MMG5MMnI6Z
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El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá y bomberos ya monitorean las áreas donde se percibió el sismo sin que hasta el momento se reporten daños materiales o pérdidas humanas.
En Chiriquí, viviendas, oficinas y edificios fueron evacuados para descartar daños. En algunas partes del distrito de David fue cortada la energía eléctrica y se interrumpió la señal de telefonía celular de forma temporal.
#Bugaba | Tras fuerte sismo registrados iniciamos la evaluación de estructuras en esta zona regional ante posibles daños. #Chiriquí #BCBRP pic.twitter.com/p25SDFvtAY— Bomberos De Panamá (@BCBRP) July 21, 2021
Nuestro equipo se mantiene monitoreando las áreas donde se percibió el sismo registrado esta tarde. Hasta el momento no se reportan daños.— SINAPROC PANAMA (@Sinaproc_Panama) July 21, 2021
Vía: @igcpanamaup pic.twitter.com/q08n5LdAWW
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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre otro sismo magnitud 3.3 con una profundidad de 8 kilómetros a la misma hora a 21 kilómetros de Macaracas, provincia de Los Santos.
Usuarios de redes sociales indican que el sismo también se sintió en las provincias de Herrera, Bocas del Toro, Coclé, Veraguas y Panamá Oeste.
AHORA | Fuerte Sismo M7.0 registrado cerca de Punta de Burica, #Panamá. (21.07.2021). #Temblor #Terremoto #Earthquake #zabedrosky pic.twitter.com/JhyycqcRX4— ⚠Climática Mundial🌎 (@deZabedrosky) July 21, 2021
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