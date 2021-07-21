Se registra sismo magnitud 6.8 en Panamá; evalúan posibles daños

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró un sismo de magnitud 6.8 (preliminar) con una profundidad de 10 kilómetros a 49.3 kilómetros al norte de Punta de Burica provincia de Chiriquí, Panamá.

Notable quake, preliminary info: M 6.8 - 49 km S of Punta de Burica, Panama https://t.co/U5ZjW92OBu — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 21, 2021

De acuerdo con SkyAlert, el movimiento telúrico se percibió de intensidad fuerte a muy fuerte en zonas costeras de Panamá con posibles daños y en Costa Rica con intensidad leve a moderada. Hasta el momento no hay aviso o advertencia de tsunami.

USGS actualiza magnitud a 6.8.

•Se reportan intensidades fuertes a muy fuertes en zonas costeras de Panamá; posibles daños.

•En Costa Rica se reportan intensidades leves a moderadas.

•No hay aviso o advertencia de tsunami. pic.twitter.com/MMG5MMnI6Z — SkyAlert (@SkyAlertMx) July 21, 2021

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El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá y bomberos ya monitorean las áreas donde se percibió el sismo sin que hasta el momento se reporten daños materiales o pérdidas humanas.

En Chiriquí, viviendas, oficinas y edificios fueron evacuados para descartar daños. En algunas partes del distrito de David fue cortada la energía eléctrica y se interrumpió la señal de telefonía celular de forma temporal.

#Bugaba | Tras fuerte sismo registrados iniciamos la evaluación de estructuras en esta zona regional ante posibles daños. #Chiriquí #BCBRP pic.twitter.com/p25SDFvtAY — Bomberos De Panamá (@BCBRP) July 21, 2021

Nuestro equipo se mantiene monitoreando las áreas donde se percibió el sismo registrado esta tarde. Hasta el momento no se reportan daños.

Vía: @igcpanamaup pic.twitter.com/q08n5LdAWW — SINAPROC PANAMA (@Sinaproc_Panama) July 21, 2021

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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre otro sismo magnitud 3.3 con una profundidad de 8 kilómetros a la misma hora a 21 kilómetros de Macaracas, provincia de Los Santos.

Usuarios de redes sociales indican que el sismo también se sintió en las provincias de Herrera, Bocas del Toro, Coclé, Veraguas y Panamá Oeste.

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