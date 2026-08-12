EN VIVO | ¡Tiembla en Chiapas! Sismo de magnitud 4.2 sacude al suroeste de Ciudad Hidalgo
Sigue EN VIVO los sismos en México del día de hoy, miércoles 12 de agosto; consulta los últimos reportes, magnitud, epicentro, hora y estados donde se registren
Tras los sismos de Venezuela y Colombia, la población mexicana se mantiene alerta ante un posible movimiento de las placas tectónicas en México, uno de los países con mayor actividad debido a la interacción con el cinturón de fuego y otras "fallas" que registran temblores de diferentes magnitudes dentro del territorio nacional; por ello, este EN VIVO del día de hoy te mantendrá al tanto de cualquier eventualidad.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene una cobertura completa con datos como la hora del sismo, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación del evento, datos que se actualizan tras cada evento y se modifican para brindar información precisa.
Sigue esta cobertura EN VIVO para conocer los últimos sismos en México hoy, dónde ocurrieron los temblores y qué magnitud alcanzaron. La información se actualizará conforme el SSN publique nuevos reportes durante este miércoles 12 de agosto.
¿Qué causa el sismo?
Según Servicio Geológico Mexicano, un sismo es causado por la liberación repentina de energía acumulada debido al movimiento y la fricción entre las placas tectónicas de la corteza terrestre; y para entenderlo mejor, es necesario comprender la dinámica de las placas tectónicas, que se divide de la siguiente manera según el Centro Nacional de Prevención de Desastres:
- Movimiento constante: Las placas flotan sobre el manto y se desplazan muy lento
- Fricción y tope: Los bordes de las placas se atoran por la fuerza de fricción mientras intentan avanzar
- Acumulación de tensión: La presión se acumula en la roca durante años
- Ruptura y ondas: La roca se rompe de forma violenta y libera la energía en forma de ondas sísmicas que sacuden la superficie.
EN VIVO; estos son los sismos en México del día de hoy, miércoles 12 de agosto; sigue los temblores
Sismo de magnitud 4.2 al suroeste de Ciudad Hidalgo
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.2 localizado 136 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
El movimiento ocurrió a las 18:23:21 horas, con una profundidad de 10 kilómetros
Sismo en Cintalapa, Chiapas
El SSN reportó un sismo de magnitud 4.0 localizado a 19 kilómetros al sur de Cintalapa, Chiapas, exactamente a las 09:58 horas.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 19 km al SUR de CINTALAPA, CHIS 12/08/26 09:58:41 Lat 16.53 Lon -93.74 Pf 135 km pic.twitter.com/DQ8KYAVYUi— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2026
Sismo en Pijijiapan, Chiapas
El SSN reveló un sismo de magnitud 4.2 localizado a 142 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a las 08:40 horas.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 142 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 12/08/26 08:40:47 Lat 14.60 Lon -93.91 Pf 10 km pic.twitter.com/TaZJkyyeTw— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2026
Van 38 sismos en lo que va del 12 de agosto
El SSN reveló en su reporte matutino que van 38 sismos desde las 00:08 horas hasta las 06:14 horas del día de hoy, donde la magnitud máxima se registró en Ciudad Hidalgo, Chiapas, con 4.1 grados a la escala de Richter y la mínima de 2.1 en Hidalgo del Parral, Chihuahua.
Reporte matutino de sismicidad 2026-08-12 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en: https://t.co/MmEswi0AEk— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2026
Segundo sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El SSN reportó un segundo sismo de magnitud 4.4 localizado al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, exactamente a las 06:14 horas.
SISMO Magnitud 4.4 Loc 121 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 12/08/26 06:14:48 Lat 14.27 Lon -93.20 Pf 15 km pic.twitter.com/knCDzMY0Tv— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2026
Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El SSN reportó un sismo de 4.5 localizado al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, exactamente a las 05:56 horas.
SISMO Magnitud 4.5 Loc 85 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 12/08/26 05:56:30 Lat 14.00 Lon -92.52 Pf 10 km pic.twitter.com/XfBxQCkYM0— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2026
Sismo en Salina Cruz, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 localizado a 101 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, exactamente a las 01:22 horas de la madrugada.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 101 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 12/08/26 01:22:31 Lat 15.40 Lon -94.72 Pf 16 km pic.twitter.com/RY1qXBTDIP— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2026