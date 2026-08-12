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EN VIVO | ¡Tiembla en Chiapas! Sismo de magnitud 4.2 sacude al suroeste de Ciudad Hidalgo

Sigue EN VIVO los sismos en México del día de hoy, miércoles 12 de agosto; consulta los últimos reportes, magnitud, epicentro, hora y estados donde se registren

sismos en México hoy
Conoce los sismos en México del día de hoy, miércoles 12 de agosto EN VIVO y de acuerdo con el reporte del SSN.|ChatGPT

Escrito por: Adriana Juárez Miranda, Felipe Vera

Tras los sismos de Venezuela y Colombia, la población mexicana se mantiene alerta ante un posible movimiento de las placas tectónicas en México, uno de los países con mayor actividad debido a la interacción con el cinturón de fuego y otras "fallas" que registran temblores de diferentes magnitudes dentro del territorio nacional; por ello, este EN VIVO del día de hoy te mantendrá al tanto de cualquier eventualidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene una cobertura completa con datos como la hora del sismo, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación del evento, datos que se actualizan tras cada evento y se modifican para brindar información precisa.

Sigue esta cobertura EN VIVO para conocer los últimos sismos en México hoy, dónde ocurrieron los temblores y qué magnitud alcanzaron. La información se actualizará conforme el SSN publique nuevos reportes durante este miércoles 12 de agosto.

¿Qué causa el sismo?

Según Servicio Geológico Mexicano, un sismo es causado por la liberación repentina de energía acumulada debido al movimiento y la fricción entre las placas tectónicas de la corteza terrestre; y para entenderlo mejor, es necesario comprender la dinámica de las placas tectónicas, que se divide de la siguiente manera según el Centro Nacional de Prevención de Desastres:

  • Movimiento constante: Las placas flotan sobre el manto y se desplazan muy lento
  • Fricción y tope: Los bordes de las placas se atoran por la fuerza de fricción mientras intentan avanzar
  • Acumulación de tensión: La presión se acumula en la roca durante años
  • Ruptura y ondas: La roca se rompe de forma violenta y libera la energía en forma de ondas sísmicas que sacuden la superficie.

EN VIVO; estos son los sismos en México del día de hoy, miércoles 12 de agosto; sigue los temblores

Sismo de magnitud 4.2 al suroeste de Ciudad Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.2 localizado 136 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

El movimiento ocurrió a las 18:23:21 horas, con una profundidad de 10 kilómetros

Sismo en Cintalapa, Chiapas

El SSN reportó un sismo de magnitud 4.0 localizado a 19 kilómetros al sur de Cintalapa, Chiapas, exactamente a las 09:58 horas.

Sismo en Pijijiapan, Chiapas

El SSN reveló un sismo de magnitud 4.2 localizado a 142 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a las 08:40 horas.

Van 38 sismos en lo que va del 12 de agosto

El SSN reveló en su reporte matutino que van 38 sismos desde las 00:08 horas hasta las 06:14 horas del día de hoy, donde la magnitud máxima se registró en Ciudad Hidalgo, Chiapas, con 4.1 grados a la escala de Richter y la mínima de 2.1 en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Segundo sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas

El SSN reportó un segundo sismo de magnitud 4.4 localizado al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, exactamente a las 06:14 horas.

Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas

El SSN reportó un sismo de 4.5 localizado al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, exactamente a las 05:56 horas.

Sismo en Salina Cruz, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 localizado a 101 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, exactamente a las 01:22 horas de la madrugada.

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