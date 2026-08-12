EN VIVO | ¡Tiembla en Chiapas! Sismo de magnitud 4.2 sacude al suroeste de Ciudad Hidalgo

Tras los sismos de Venezuela y Colombia, la población mexicana se mantiene alerta ante un posible movimiento de las placas tectónicas en México, uno de los países con mayor actividad debido a la interacción con el cinturón de fuego y otras "fallas" que registran temblores de diferentes magnitudes dentro del territorio nacional; por ello, este EN VIVO del día de hoy te mantendrá al tanto de cualquier eventualidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene una cobertura completa con datos como la hora del sismo, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación del evento, datos que se actualizan tras cada evento y se modifican para brindar información precisa.

Sigue esta cobertura EN VIVO para conocer los últimos sismos en México hoy, dónde ocurrieron los temblores y qué magnitud alcanzaron. La información se actualizará conforme el SSN publique nuevos reportes durante este miércoles 12 de agosto.

¿Qué causa el sismo?

Según Servicio Geológico Mexicano, un sismo es causado por la liberación repentina de energía acumulada debido al movimiento y la fricción entre las placas tectónicas de la corteza terrestre; y para entenderlo mejor, es necesario comprender la dinámica de las placas tectónicas, que se divide de la siguiente manera según el Centro Nacional de Prevención de Desastres:

