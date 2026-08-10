Temblor en Colombia es el de mayor magnitud en 10 años: Servicio Geológico Colombiano; lo sintieron en Venezuela, Ecuador y Panamá

El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia tuvo una profundidad de cerca de 103 kilómetros, con lo que es el temblor de mayor magnitud reportado en dicho país en la última década, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

Cuál fue la magnitud y el epicentro del terremoto en Colombia

El sismo ocurrió la mañana de este 10 de agosto de 2026, a las 7:34 horas, tiempo local, y su epicentro fue en San José del Palmar, en la comunidad de Chocó. La intensidad de este movimiento telúrico fue tan fuerte que incluso fue percibido en países como Venezuela, Ecuador y Panamá.

Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico Colombiano, aseguró que se han registrado dos réplicas del terremoto, de magnitudes 2.8 y 4.78; la segunda fue percibida con fuerza por los residentes.

🗣️ Con relación al sismo ocurrido hoy, 10 de agosto, a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Servicio Geológico Colombiano informa que el evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor… pic.twitter.com/x1CsPDjicG — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Los sismos registrados en esta zona son una dinámica tectónica natural del occidente colombiano, relacionada, además de otros procesos, con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Debido a ello, en esta región han ocurrido temblores de gran magnitud a lo largo de la historia.

Por ejemplo, el 23 de noviembre de 1979, sucedió un terremoto de magnitud 7.2.

Zonas más afectadas y daños estructurales reportados tras el sismo en Colombia

La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia informó que, hasta el momento, el temblor ha dejado un saldo de 21 personas fallecidas: 18 en Pereira, dos en Manizales y una en Quibdó.

A través de un comunicado, el organismo detalló que también se han registrado graves daños estructurales en inmuebles de las ciudades mencionadas, además de afectaciones en Cali.

Las autoridades locales y federales implementaron labores de búsqueda, rescate, atención y evaluación de daños tras el sismo.

#ComunicadoOficial | El fuerte sismo registrado este lunes con epicentro en Chocó deja un grave balance preliminar en varias ciudades capitales del país.



A esta hora se confirman 21 personas fallecidas: 18 en #Pereira, 2 en #Manizales y 1 en #Quibdó. A este balance se suman… pic.twitter.com/kF6OzO2gfA — Asocapitales (@Asocapitales) August 10, 2026

Suspenden clases en Manizales y otras regiones tras el temblor en Colombia

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, informó la suspensión de clases en los colegios y universidades de la región. En un mensaje en sus redes sociales, pidió a la comunidad educativa mantenerse informada por canales oficiales para conocer nuevas medidas tras el terremoto de 7.4 ocurrido hoy.