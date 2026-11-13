A partir de información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), te mostramos un reporte actualizado de todos los sismos ocurridos en México, hoy 13 de noviembre de 2026, con magnitudes y epicentro.
En nuestro país ocurren temblores todos los días, porque nos ubicamos sobre placas tectónicas que, al chocar, provocan los movimientos que pueden percibirse, dependiendo de la intensidad.
¿Cuántos temblores han ocurrido HOY?
Sismológico confirma seis temblores en Chiapas
En su reporte matutino, el Servicio Sismológico precisó que hubo seis temblores en el estado de Chiapas; sin embargo, ninguno implicó situaciones de emergencia.
- Magnitud 3.6, a 10 km al suroeste de Mapastepec
- Magnitud 3.7, a 119 km al suroeste de Huixtla
- Magnitud 3.6, a 18 km al suroeste de Pijijiapan
- Magnitud 3.3, a 50 km al noroeste de Cintalapa
- Magnitud 2.0, a 9 km al noreste de Cacahoatán
- Magnitud 3.5, a 32 km al sur de Mapastepec
¿Cuál fue la magnitud del sismo en Colima?
De acuerdo con el Sismológico, este viernes se registró un temblor de magnitud 2.8, a 14 kilómetros del municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima.
Madrugada de sismos en Guerrero
En las primeras horas de este 13 de noviembre, en el estado de Guerrero ocurrieron cuatro temblores.
- Magnitud 3.4, al suroeste de Arcelia
- Magnitud 3.3, al suroeste de Coyuca de Benítez
- Magnitud 3.0, al noreste de Petatlán
- Magnitud 3.8, al sur de Petatlán