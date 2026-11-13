A partir de información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), te mostramos un reporte actualizado de todos los sismos ocurridos en México, hoy 13 de noviembre de 2026, con magnitudes y epicentro.

En nuestro país ocurren temblores todos los días, porque nos ubicamos sobre placas tectónicas que, al chocar, provocan los movimientos que pueden percibirse, dependiendo de la intensidad.