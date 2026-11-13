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Sismos en México: Intensa actividad en Guerrero con cuatro temblores HOY 13 de noviembre

También hubo reporte de sismos en estados como Chiapas y Colima.

Escrito por: Citlalli SánchezAlejandra Gómez

A partir de información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), te mostramos un reporte actualizado de todos los sismos ocurridos en México, hoy 13 de noviembre de 2026, con magnitudes y epicentro.

En nuestro país ocurren temblores todos los días, porque nos ubicamos sobre placas tectónicas que, al chocar, provocan los movimientos que pueden percibirse, dependiendo de la intensidad.

¿Cuántos temblores han ocurrido HOY?

Hace 6 minutos

Sismológico confirma seis temblores en Chiapas

En su reporte matutino, el Servicio Sismológico precisó que hubo seis temblores en el estado de Chiapas; sin embargo, ninguno implicó situaciones de emergencia. 

  • Magnitud 3.6, a 10 km al suroeste de Mapastepec
  • Magnitud 3.7, a 119 km al suroeste de Huixtla
  • Magnitud 3.6, a 18 km al suroeste de Pijijiapan 
  • Magnitud 3.3, a 50 km al noroeste de Cintalapa
  • Magnitud 2.0, a 9 km al noreste de Cacahoatán
  • Magnitud 3.5, a 32 km al sur de Mapastepec
Hace 1 hora

¿Cuál fue la magnitud del sismo en Colima?

De acuerdo con el Sismológico, este viernes se registró un temblor de magnitud 2.8, a 14 kilómetros del municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima.

Hace 1 hora

Madrugada de sismos en Guerrero

En las primeras horas de este 13 de noviembre, en el estado de Guerrero ocurrieron cuatro temblores.

  • Magnitud 3.4, al suroeste de Arcelia
  • Magnitud 3.3, al suroeste de Coyuca de Benítez
  • Magnitud 3.0, al noreste de Petatlán
  • Magnitud 3.8, al sur de Petatlán
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