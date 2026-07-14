Científicos captan en tiempo real cómo nacen las placas tectónicas (no sucede en la superficie)

Una duda que ha estado presente por décadas en la comunidad geológica, ha sido el explicar la velocidad real en la que se separan. Las placas tectónicas en el fondo del océano, había un "déficit sísmico" que sugería más rápido de lo que los terremotos que se habían detectado podrían justificar pero ahora no investigación se señala que la respuesta no estaba en la superficie sino en algo más prof algo silencioso que ocurren en las dorsales oceánicas.

El misterio de las placas tectónicas: ¿Por qué se mueven sin temblar?

Una investigación publicada por la revista Nature se encargó de desvelar este enigma y nosotros nos dimos a la tarea de leerlo para explicártelo a ti.

Un equipo cientifico logró capturar incitó un evento de expansión del lecho marino en la Dorsal del Índico Sudoriental, ¿qué quiere decir esto?

Pues que se logró observar en tiempo real como la tierra crea una nueva corteza y actúa como el motor principal de placas, a diferencia de lo que se creía: que el movimiento estaba ligado a grandes rupturas sísmicas, y ahora se demuestra que tienen la capacidad de moverse “silenciosamente”.

¿Cómo se separan las placas tectónicas en el agua?

Gran parte de la separación de las placas ocurre mediante un deslizamiento sísmico y la intrusión gradual de magma, es decir, en lugar de esperar a que la acumulación de energía cause un terremoto masivo, la corteza terrestre encuentra formas de remodelarse constantemente.

El magma desciende hacia las profundidades, desplazándose y provocando que el suelo del valle oceánico se hunda y se extienda de forma horizontal. Este proceso es la pieza del rompecabezas que faltaba para comprender por qué el movimiento tectónico es mucho más fluido y constante de lo que indicaban las mediciones tradicionales.

Así actúa el motor silencioso de la tectónica de placas en el lecho marino

El estudio, titulado "Anatomy of a seafloor spreading event captured by in situ seismogeodesy", detalla cómo estos procesos magmáticos y tectónicos operan en la profundidad del océano.

Se confirmó que la expansión de las cuencas oceánicas es el resultado de una combinación entre deslizamientos de fallas y actividad volcánica interna, los cuales no siempre generan vibraciones perceptibles en los sensores sísmicos tradicionales.

El misterio geológico de larga data seresuelve, pero también redefine cómo entendemos la dinámica del planeta. La tectónica de placas no es un mecanismo que funciona a saltos, sino un sistema dinámico y resiliente.

La Tierra se expande, se fractura y se renueva constantemente bajo las olas, manteniendo un equilibrio que permite la deriva continental y la evolución geológica de los océanos.

