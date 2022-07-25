Sobreviven al cáncer de mama, practican remo y plantan cara a la vida

Para las chilenas de "Fortale-Senos Chile", el remo no es solo un deporte, sino una actividad que ayuda a la recuperación física del cáncer de mama y brinda un importante grupo de apoyo. Así, tras vencer a la enfermedad, le plantan cara y hacen una rehabilitación física en medio del mar y con las olas como adversarias.

El movimiento circular y repetitivo ayuda al proceso de rehabilitación, especialmente después de la cirugía, mientras que la comunidad brinda un sentido de unidad.

La líder del grupo, Paula Farias, dijo a Reuters que remar en equipo ayuda tanto al cuerpo como al alma.

"El remo repetitivo y circular hace drenaje linfático en el brazo. Durante las cirugías de cáncer de mama, se extirpan los ganglios linfáticos del brazo. Por ejemplo, a mí me operaron del brazo derecho y afortunadamente solo me quitaron un ganglio linfático, pero algunas personas se los quitan todos. Eso impide la circulación sanguínea.

Paula Farias / Líder grupo "Fortale-Senos Chile":

El brazo se hincha y se inmoviliza. Con los movimientos de remo hacemos drenaje linfático y evitamos la formación de linfedema (hinchazón por obstrucción del sistema linfático)".

Farias dijo que las mujeres inicialmente se acercaron al grupo con timidez, pero Fortale-Senos Chile se ha convertido en un equipo fuerte y sólido donde sus integrantes se apoyan mutuamente.

"Esto (remar) no es solo para el cuerpo sino también para el alma. Puedes presenciar la energía aquí. Al principio llegamos siendo tímidos pero ahora este es un equipo sólido, nos apoyamos entre todos. Venimos aquí a practicar un deporte, a mirar la naturaleza y a rehabilitarnos", añadió Farías.

En Chile sobrevivientes de cáncer de mama y practicantes de remo le plantan cara al mar.

Mujeres sobrevivientes de cáncer de mama planean participar en torneo de remo

Ese equipo ahora tiene mayores aspiraciones: viajar a un encuentro internacional de remeros en Brasil este octubre.

Para Farias el encuentro internacional trae "un nuevo horizonte".

Jacqueline Zamora también es sobreviviente de cáncer de mama, tiene 57 años de edad, y ha encontrado en el remo a su mejor compañero para rehabilitarse y volver a ser la Jacqueline que fue:

Jacqueline Zamora / Sobreviviente de cáncer de mama:

Es muy difícil. A veces me pongo triste, pero digo “No, esto no me puede vencer’ y sigo de una forma u otra. Aquí, dentro del grupo encuentro la fuerza, la hermandad, la motivación para seguir. Se necesita mucha fuerza para afrontar la quimioterapia, las quimioterapias son muy fuertes”.

Carolina Mesa dice: "Nadie entiende el idioma que hablamos mejor que nosotros (pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama). Solo necesitamos mirarnos a la cara para saber si alguien tiene dolor, si está pasando por algo. Estamos pendientes de los chequeos. Una vez al año nos asustamos porque una vez al año nos dicen si estamos sanos o no y si podemos seguir. Eso representa otro año de salud. Siempre nos apoyamos mutuamente y nos mantenemos actualizados sobre cómo les va a los demás".