Zona de riesgo en CDMX: Coladera abierta en la GAM y enorme socavón en Portales afectan automovilistas
La Ciudad de México comienza el martes con el reporte de una coladera abierta en calles de la Doctores, un socavón en portales y un bache en Azcapotzalco.
Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en las calles de la Ciudad de México en los últimos días, convirtiéndose en un verdadero reto para automovilistas y peatones.
Te compartimos las vialidades afectadas por los socavones, fugas de agua y encharcamientos en la CDMX para este 18 de agosto 2026; alternativas viales y otras rutas.
Mapa de calles afectadas por baches, socavones, coladeras abiertas y fugas de agua
Intensa fuga de agua en calles de El Rosario; piden resolver el problema
Se registra una intensa fuga de agua en calles de la colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
Los primeros informes indican que el agua proviene desde la zona de la banqueta, ubicada a un costado de un árbol que también ha levantado el concreto; se pide la atención de las autoridades.
Esta es la multa por tapar un bache en la CDMX
El castigo por hacer reparaciones caseras en los baches de la CDMX alcanza los 4 mil 500 pesos. En caso de no pagar, la sanción se convierte en un arresto obligatorio que va desde las 13 hasta las 36 horas.
Llantas ponchadas por bache en Azcapotzalco
Automovilistas denuncian un peligroso bache ubicado en Poniente 145 a la altura del Norte 45, en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. El problema lleva varios meses.
Las pésimas condiciones de la carpeta asfáltica han provocado ponchadura de llantas en algunas unidades; se recomienda tomar precauciones.
Socavón en calles de Portales; zonas afectadas
Vecinos denuncian un enorme socavón en la calle Balboa a la altura de Av. Víctor Hugo, en la colonia Portales, alcaldía Benito Juárez; desprende un mal olor en la zona.
Piden a las autoridades que se atienda rápidamente, ya que representa un riesgo para los automovilistas que transitan por la zona.
Por el momento solo se encuentra señalizado con dovelas de plástico en el lugar.
¿Cómo y dónde reportar una coladera abierta en CDMX?
Si quieres reportar una coladera abierta en CDMX, es importante comunicarte directamente al 55 5658 1111 (Locatel) o marca al *0311.
También puedes hacerlo en línea mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).
Coladera abierta amenaza a automovilistas de la Doctores
En las primeras horas de este 18 de agosto 2026 una coladera abierta, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, se ha convertido en un riesgo para los automovilistas.
El concreto que la rodea está roto y varios vehículos ya han caído en el desnivel.
Ante la falta de un señalamiento, vecinos colocaron una delgada tabla de madera para advertir a los conductores y evitar un accidente.
#AlMomento | Una coladera en el cruce de Doctor Vértiz y Erazo, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, #CDMX, se convirtió en un riesgo para los automovilistas.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026
El concreto que la rodea está roto y varios vehículos ya han caído en el desnivel.
Ante la falta de un… pic.twitter.com/bJO4wDZGkJ