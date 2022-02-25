VIDEO: Soldado ucraniano se despide de sus papás antes de ir a combate

Un soldado ucraniano envió un breve pero emotivo mensaje a sus papás antes de dirigirse al combate frente a las fuerzas rusas, que ingresaron a Ucrania el pasado miércoles en la noche (horario de México).

El soldado ucraniano grabó un video para despedirse de sus papás y no perder la oportunidad de decirles que los ama. En las imágenes se puede ver al joven uniformado con su casco y chaleco, mientras les avisa que se encuentra bajo un intenso bombardeo.

"Estamos bajo un intenso bombardeo.Ya nos toca salir.¡Mamá, Papá, los Amo!”, se escucha decir al soldado ucraniano. El video se volvió viral de inmediato, generando de cientos de comentarios entre los internautas.

#Ucrania “En resumen, nos fuimos " Gradov ". Mamá, papá, los amo"



Un video de un soldado ucraniano después del bombardeo. pic.twitter.com/u80MowAyr4 — 🌑 (@El_partisan_) February 24, 2022

Soldado ucraniano se prepara para el combate con Rusia

Las fuerzas de defensa territorial ucranianas se desplegaron en Kiev este viernes y se preparaban para ir a combate en la capital, ante inminente invasión rusa, mientras algunos voluntarios patrullaban las calles de Kiev cuando Rusia continuaba su asalto a la capital.

Misiles rusos bombardearon Kiev y las autoridades dijeron a los residentes que prepararan cócteles molotov para defender la capital de Ucrania mientras se reportaba combate en las afueras de la ciudad.

Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, soldados ucranianos lucharon contra las fuerzas rusas a lo largo de prácticamente toda su frontera con Rusia, como en las regiones de Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa y en un aeropuerto militar cerca de Kiev, informó un asesor de la oficina presidencial.

Las fuerzas ucranianas se enfrentaron al ejército ruso en la carretera de circunvalación alrededor de Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania. Añadió que después del combate en la zona, quedaron un tanque quemado y un soldado muerto ruso.

Hasta la tarde del pasado jueves, el presidente Volodimir Zelesnky informó que se registraban 137 soldados ucranianos muertos y 316 heridos.

“Lamentablemente, hoy perdimos 137 héroes, nuestros ciudadanos. Diez de ellos eran oficiales. 316 personas han resultado heridas. Defendiendo la isla Zmiinyi, todos nuestros guardias fronterizos tuvieron una muerte heroica”.

