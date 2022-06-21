Miles disfrutan del solsticio de verano en Stonehenge, Inglaterra

Miles de personas se reunieron en las inmediaciones de Stonehenge para ver salir el sol detrás del milenario círculo de piedra y disfrutar del día más largo del año en el hemisferio norte durante la jornada del solsticio de verano en Inglaterra.

El solsticio de verano marca el día más largo del año en el hemisferio norte y se ha celebrado durante cientos de años en Stonehenge, un sitio todavía misterioso construido hace más de 4 mil 500 años y aparentemente diseñado por una cultura neolítica adoradora del sol, con la finalidad de que esta se alinease con los movimientos del sol.

Miles de personas, tanto lugareños como turistas se reúnen el 21 de junio de cada año para ver salir el sol directamente detrás de la piedra más grande ubicada en Stonehenge, sitio del Patrimonio Mundial en el suroeste de Inglaterra, y poder apreciar sus primeros rayos mientras brillan en el corazón del milenario círculo.

Unas seis mil personas se dieron cita en el milenario círculo de piedra (Stonehenge) ubicado en el sur de Inglaterra y cientos de ellas llegaron a tiempo para ver salir el sol en punto de las 4:49 de la mañana (hora local), en una jornada que se pudo disfrutar debido a su mañana clara y fresca.

Además de las personas que presenciaron el evento en "vivo a todo color", miles de personas vieron el evento de este año gracias a que fue transmitido en vivo a través de los canales de las redes sociales de la "English Heritage", institución encargada de gestionar el monumento de Stonehenge.

Thousands of people gathered on June 21 to see the sun rise behind Britain's iconic Stonehenge and celebrate the summer solstice pic.twitter.com/bHILvLJQCV — Reuters (@Reuters) June 21, 2022

Ambiente "pacífico y seguro" durante solsticio de verano en Stonehenge

La policía de Inglaterra destacó el ambiente festivo, "pacífico y seguro" en el que se desarrolló el evento y tan solo reportó un par de arrestos por incidentes menores, uno de los arrestos fue por asalto y otro por posesión de drogas, según el más reciente reporte de la policía de Wiltshire.

Cabe señalar que este complejo monolítico de Stonehenge se encuentra alineado de tal manera que durante el solsticio de verano, el sol sale detrás de la bautizada "Piedra del Talón" mientras que los rayos del sol se canalizan hacia el centro del círculo.