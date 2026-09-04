¡Se acabó el pleito por el logo! SOMOS ya tiene nueva imagen rumbo a las elecciones de 2027

El partido político SOMOS ya tiene una identidad gráfica principal autorizada para competir en las elecciones 2027, hace unas horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el nuevo emblema, luego de que dos propuestas anteriores fueran rechazadas.

La organización, que hasta hace unos días se identificaba como Somos México, tuvo que modificar tanto su denominación como los elementos de su identidad gráfica a partir de resoluciones de las autoridades electorales.

El resultado final es un diseño mucho más sencillo: la palabra “SOMOS” en letras rosas sobre un fondo blanco, sin el mapa de México ni elementos gráficos adicionales.

¿Cómo quedó el nuevo logo de SOMOS?

Durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE, se declaró la procedencia constitucional y legal de la modificación del emblema y los colores de SOMOS en su aplicación principal.

Con ello, el partido deja atrás uno de los elementos que generó observaciones por parte de la autoridad electoral, al considerar que el mapa constituía un símbolo asociado de manera inequívoca con la identidad nacional.

La modificación está relacionada con una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), correspondiente al expediente SUP-RAP-182/2026.

El representante de SOMOS ante el INE, Marco Antonio Baños, señaló que con esta resolución la organización finalmente contará con una identidad gráfica para participar en el próximo proceso electoral.

El mapa de México había provocado el rechazo anterior

El nuevo diseño es resultado de un proceso que comenzó con la modificación de la denominación del partido.

En la sesión del 31 de agosto, el INE aprobó que Somos México pasara a llamarse SOMOS, pero rechazó la propuesta de emblema que todavía incorporaba la silueta del territorio mexicano.

La autoridad electoral consideró que la combinación del mapa con la palabra “Somos” podía mantener una asociación con la identidad nacional que debía eliminarse.

A partir de esa determinación, la organización recibió un plazo de 48 horas para presentar una nueva alternativa.

INE también rechazó el emblema complementario

Aunque SOMOS consiguió la aprobación de su logotipo principal, no todas las versiones presentadas recibieron el visto bueno del Consejo General; el INE rechazó el emblema complementario, cuya propuesta contemplaba un fondo rosa con la palabra “SOMOS” en color blanco.

En este caso, la votación fue de ocho votos a favor y tres en contra para determinar que esa aplicación no era procedente.

La razón estuvo relacionada con la similitud cromática que la autoridad identificó con emblemas de Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur, donde esa fuerza política conserva registros locales.