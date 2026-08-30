¿Adiós a Somos México? INE alista aval para el nuevo nombre del partido

El partido Somos México está a punto de dejar atrás parte de la identidad con la que obtuvo su registro luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene previsto discutir este lunes una resolución que plantea validar los cambios solicitados por la fuerza política, que pasaría a llamarse simplemente Somos.

El proyecto de resolución, difundido este domingo y que será sometido a consideración de las consejerías electorales, señala que las modificaciones cumplen con las disposiciones legales aplicables. De aprobarse, el partido podrá utilizar oficialmente su nueva denominación y emblema.

El cambio ocurre después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la determinación del INE para modificar elementos de la identidad que podían generar confusión con otras fuerzas políticas.

¿Cómo será el nuevo partido Somos?

¡Atención! Uno de los principales cambios estará en el nombre, Somos México quedará reducido a Somos, una modificación que forma parte del cumplimiento de la sentencia electoral.

También habrá una nueva imagen, pero ¡ojo! el emblema conservará la palabra “Somos”, acompañada por un mapa de México al fondo, además, el color rosa tampoco desaparecerá por completo, aunque dejará de ser el tono predominante que caracterizaba a la identidad anterior.

La decisión de modificar los elementos gráficos está relacionada con una observación específica del Tribunal Electoral: la identidad original podía confundirse con la de Fuerza por México, un partido de origen local.

El rosa permanece, pero ya no será el protagonista; la realidad del partido Somos

Aunque el rosa fue uno de los elementos cuestionados por su posible similitud con Fuerza por México, la nueva identidad no lo elimina completamente, así lo explicó la dirigencia de Somos, quienes dijeron que ese color permanecerá en las letras como una referencia al origen político del movimiento en la llamada Marea Rosa, vinculada con las movilizaciones en defensa de la autonomía del INE frente a la reforma electoral impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Somos busca llegar a 2027 con nueva identidad

El dirigente del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, acudió previamente a las instalaciones del INE acompañado por la secretaria general, Cecilia Soto, y otros militantes para notificar los cambios.

En ese contexto, Acosta Naranjo planteó que la nueva identidad fuera aprobada con rapidez, con la intención de comenzar los trabajos de posicionamiento del partido rumbo a la elección de 2027.

La petición adquiere relevancia porque la organización de ese proceso electoral está prevista para comenzar el 10 de septiembre.