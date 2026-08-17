Mónica Soto renuncia como magistrada del TEPJF; dejará el cargo el 31 de agosto
Mónica Soto forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2016, por lo que su salida marcará el cierre de una etapa.
La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, presentó su renuncia al cargo que ocupa desde 2016, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, la separación del cargo será efectiva a partir del próximo 31 de agosto.
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