El camino de Harry Kane hacia la cima del fútbol internacional es un testimonio de perseverancia frente a la adversidad. A los 8 años, vivió un momento que habría desanimado a muchos: el Arsenal decidió prescindir de sus servicios.

¿Por qué el Arsenal rechazó a Harry Kane?

El Arsenal argumentando que no poseía las condiciones físicas necesarias para destacar. Sin embargo, ese rechazo no definió su destino; por el contrario, fue el combustible que lo llevó a trabajar con mayor intensidad, volviendo a sus orígenes en el Ridgeway Rovers, el mismo club donde comenzó David Beckham.

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Años después, Kane no solo se ha ganado su lugar, sino que ha grabado su nombre en la historia grande del deporte. Tras su formación en el Tottenham Hotspur, ha superado las 116 apariciones de Beckham.

¿Cuántos goles tiene Harry Kane en su carrera?

Se sitúa como uno de los tres futbolistas con más participaciones en la selección absoluta de Inglaterra. Su trayectoria, respaldada por más de 500 goles como profesional y un presente sólido en el Bayern Munich, es un reflejo de disciplina y madurez.

En el actual Mundial 2026, su capacidad para liderar se ha hecho evidente al alcanzar hitos que parecían reservados para los libros de historia. Tras su doblete frente a Croacia en junio de 2026, igualó los 10 goles de Gary Lineker, convirtiéndose en el máximo artillero inglés en Copas del Mundo.

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Asimismo, ha emulado a Beckham al marcar en tres ediciones distintas del torneo, consolidándose como un pilar fundamental para su nación. A sus 32 años, Kane continúa demostrando que la verdadera grandeza se construye con constancia, dejando claro que aquel niño rechazado por el Arsenal hoy es el referente indiscutible que Inglaterra sigue con esperanza.

A sus 32 años, Kane llega a esta cita mundialista en su madurez futbolística, respaldado por su éxito en el Bayern Munich. Lejos quedan las críticas por su falta de trofeos; hoy, su legado se construye sobre una consistencia que parece no tener fin. Mientras Inglaterra busca la gloria, su capitán sigue escribiendo páginas doradas, demostrando que aquel niño que el Arsenal rechazó, hoy es el referente absoluto de una nación.

