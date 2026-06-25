El futbolista que rechazaron por no ser alto, trabajó en una fábrica para mantenerse y ahora compite en la tabla de goleo del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ deja varias sorpresas e historias que inspiran: Un delantero que hoy compite contra las grandes estrellas del planeta por el título de goleo pasó su juventud operando maquinaria y cargando cajas para sobrevivir.

¿Quién es Deniz Undav y por qué su historia es un ejemplo de esfuerzo, dedicación y la prueba de que los sueños se cumplen?

El rechazo en fuerzas básicas por su estatura

Deniz Undav pasó por momentos muy complicados durante su etapa de formación en el futbol alemán.

Cuando formaba parte de las divisiones del Werder Bremen, equipo de la Bundesliga, los entrenadores y visores de la academia decidieron cortarlo del equipo argumentando que no contaba con la altura ni el físico necesario para competir en la posición de centro delantero, frenando su sueño de debutar en la primera división.

Goleador alemán trabajó en fábricas

Lejos de las canchas profesionales y sin ingresos fijos, el joven atacante tuvo que buscar un trabajo común para salir adelante económicamente.

Undav mezclaba sus entrenamientos en equipos regionales de categorías menores con jornadas laborales en una fábrica de mudanzas y autopartes, donde se despertaba de madrugada para manejar maquinaria antes de ir a correr a terreno verde.

„Meinen Job bestmöglich erledigen“



Torjäger und Teamplayer. Deniz Undav erfüllt seine Rolle bei der deutschen Nationalmannschaft. Und stellte bereits einen Rekord bei dieser Weltmeisterschaft auf.😍



Hier geht’s zur Meldung: https://t.co/uPeRiAb4Iz#VfB pic.twitter.com/K51pK2be2e — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) June 25, 2026

Cómo llegó al futbol profesional

La oportunidad de regresar al futbol profesional fue gracias a su constancia goleadora en el club Meppen de la tercera división.

Su capacidad para marcar goles llamó la atención del Royale Union Saint-Gilloise en Bélgica, donde fue campeón de goleo y logró el ascender, lo que después le abrió las puertas de la Premier League de Inglaterra con el Brighton y su regreso a la Bundesliga con el Stuttgart.

En la pelea por la bota de oro del Mundial 2026

El esfuerzo de esos años rindió frutos con su convocatoria definitiva para representar a Alemania en la Copa del Mundo de 2026.

Instalado en la fase final del torneo, el delantero no solo se ganó la titularidad, sino que sus goles lo mantienen en la parte alta de la tabla de goleo individual, compitiendo contra figuras élite como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Un jugador que inspira a los nuevos talentos

La historia de Undav demuestra que el talento, esfuerzo, dedicación y trabajo duro no dependen de las características físicas, pues él no contaba con las "cualidades" para convertirse en lo que se convirtió, uno de los jugadores más goleadores del mundo.